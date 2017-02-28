Esnaf, Bağkur’dan şikayetçi!

Körfez’in genç iş adamlarından biri olan ve Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Yurt Market'i işleten Metin Yurt, Bağkur sistemindeki yanlış uygulamadan dolayı esnafların prim borçlarını ödeyemediklerini söyledi.

Bağkur uygulamasının yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Metin Yurt, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“SAGLIKTAN YARARLANAMIYORUZ”

“Sırf sigortadan yararlanmak isteyenler bu istekleri doğrultusunda pirim yatırmalıdır. Bunların pirim oranları değişik olmalıdır. Bunun yanında hem sigortadan yararlanmak hem de emekli olmak isteyenler de ona göre pirim yatırmalı. Bizim ülkemizde paket program olarak prim yatırılıyor. Bu durum esnafı zorluyor. 3 ay üst üste primini yatırmayan esnaf sağlıktan yararlanamıyor. Bu bir haksızlıktır. Fakat bu durum sigortalı elaman için geçerli değil. Çifte standart mutlaka giderilmeli.”