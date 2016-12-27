Esnaf dükkan almak için yarışıyor...

Yeni Sanayi çarşısı için müracaatlar Çarşamba günü doluyor. Sanayide ve sanayi dışında kiracı olan esnaflar dükkan alabilmek için kentsel dönüşüm ofisine akın etti. 416 dükkan için şimdiden 200 üzerinde kayıt yapıldı.

Yeni sanayi çarşısının ihalesi geçtiğimiz ay tamamlandı. İtiraz süresi Ocak ayında dolduktan sonra ilk kazma vurulacak. 416 modern dükkanın yapılacağı sanayi çarşısı için müracaatlar Çarşamba günü mesai saatinin bitimiyle doluyor. Sanayi esnafı kendilerine dükkan almak için Gölcük belediyesinde ki kentsel dönüşüm ofisine akın etti. İki günde yaklaşık 200 esnaf dükkan almak için müracaatını yaparak kağıt üzerinde alacağı dükkanın yerini belirledi.

BAKAN SÖZ VERDİ

Hafta sonu AKP İlçe teşkilatının düzenlediği programa katılan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık esnafa indirim yapılacağı konusunda söz verdi. Programda söz alan Esnaf Odası Başkanı Necmi Kocaman “Özellikle sanayi içinde olan esnaf arkadaşlarımın mağduriyet yaşamasını istemiyorum. Emekçi arkadaşlarımın hepsinin dükkan sahibi olmasını istiyorum. Fiyatlar biraz yüksek. Biraz daha indirim yaparsanız esnafımızın yüzü gülecek” dedi. Bakan Işık, esnafın dükkan alabilmesi için elinden gelen kolaylığın sağlanacağını belirtti.