Esnaf Kefalet’ten Birlikspor’a Kapanönü’nde destek yemeği

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor’u Kapanönü’nde bulunan Kebapçı Memduh’ta ağırlayarak “Yalnız değilsiniz. Desteğimiz sizinle” mesajı verdi.

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor’u Kapanönü’nde bulunan Kebapçı Memduh’ta ağırlayarak “Yalnız değilsiniz. Desteğimiz sizinle” mesajı verdi. Yemek davetine Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz, yönetim kurulu üyelerinden Orhan Güzel , Futbol Şube Sorumlusu Sami Durmuşoğlu, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanları katıldı.

GÜLERYÜZLÜ AĞIRLAMA

Kapanönü esnafının güler yüzlü ve sıcak ilgisiyle karşılanan Birlikspor ekibi, yalnız olmadıklarını ve artık şehirden destek görmeye başlamalarından dolayı büyük memnuniyet yaşadı. Takımı yemekte ağırlayan kooperatif başkanı Faruk Demir, “Kocaeli Birlikspor kentimizin bir kulübü ve çocukların hepsi kentimizin çocukları olduğu için onlara moral olsun anlamında yemek düzenledim. Bu çocukların başarılı olacaklarına inanıyorum. Herkesin de sahip çıkmasını istiyorum. Ben her zaman yanlarında olacağım. İnşallah Eyüpspor maçından da puan veya punlarla dönecekler” dedi.