Esnaf, Küçükkaya'yı dinledi

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, referandumda hayır kampanyası için 42 Evler’de bulunan esnafı ziyaret etti.

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, referandumun yaklaşması ile çalışmalarını hızlandırdı. Sefa Sirmen’in karşılanma töreninde halkla birlikte hayır diyen Küçükkaya, dün 42 evler esnafıyla birlikte de ‘Hayır’ dedi. 42 Evler’de bulunan esnafa neden "Hayır" dediğini anlatan Küçükkaya, esnaflar tarafından güler yüzle karşılandı. Referandum konuşması sonrasında esnafın şikâyetlerini de dinleyen Küçükkaya, ekonomik daralmalara değinerek "Gerek ekonomik anlamda gerek sosyal anlamda refahın sağlanması için, daha güzel yarınlar için hep birlikte hayır diyeceğiz" dedi. Selin BECER