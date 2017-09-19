Esnaf odalarından Vali Aksoy'a ziyaret

Ahilik Haftası kapsamında esnaf odalarının ziyaretinde konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Esnaf geleneği geçmişten günümüze devam eden bir gelenek. Bu geleneğin yaşatılması bizlerin sorumluluğundadır” dedi.

Eyül ayında kutlanan Ahilik Haftası kapsamında Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya ve Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya’nın öncülüğünde esnaf odaları temsilcileri ve esnaflar Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a ziyarette bulundu. Ziyarette Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya, Vali Hüseyin Aksoy Bereket Duası’nın yer aldığı bir tablo hediye etti. Ziyarette ilk olarak konuşan Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya, Vali Hüseyin Aksoy’un ilgi ve alakasından dolayı teşekkürlerini sundu.

KOCAELİ’DE 36 BİN ESNAF VAR

Ardından konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Esnaf geleneği geçmişten günümüze kadar taşınan güzel bir gelenektir. Bu geleneğin yaşatılması bizim sorumluluğumuz. Dayanışma kültürünün yaşatılması büyük önem taşımaktadır. Kocaeli’de 52 odamız bağlı 36 bin esnafımız bulunmaktadır. Bu da Kocaeli’de esnaf kitlesinin önemli bir kesimden oluştuğunu göstermektedir. Bizler esnaflarımızın sorunlarını çözmek için hep birlikte hareket edeceğiz. Ahilik haftamız kutlu olsun” şeklinde konuştu

41 ESNAFI TEBRİK ETTİ

Konuşmalarına devam eden Vali Aksoy , “Dün katıldığım bir programda 41 yılını dolduran esnaflarımıza plaket verildi. 41 yıl esnaflık yapmak büyük başarı ben hepsini tekrar tebrik ediyorum. 41 yılın üzerinde olan esnaflarımızda var. Onlarıda ayrı ayrı tebrik ediyor. Ahilik haftalarını tekrar kutluyorum” ifadelerinde bulundu Ahmet HAZER