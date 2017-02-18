Esnafa % 25 peşinat kolaylığı sağlandı

Başkan Ellibeş, “Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde esnaflarımız indirimli dükkan fiyatları üzerinden yüzde 25 kolaylık sağlandığını söyledi

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kentsel Dönüşüm ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda Gölcük Belediyesi Genel Koordinatörü Nihat Abiş, Gölcük Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Tektaş, Kemal Kahraman, Levent Değirmenci Esnaf Odası Başkanı Necmi Kocaman, Esnaf Kefalet Kooferatifi Başkanı Musa Mısırlıoğlu da hazır bulundu.

ESNAFLARA KOLAYLIK

Başkan Ellibeş yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde esnaflarımız indirimli dükkan fiyatları üzerinden, asgari olarak % 25’i peşin verileceği, geri kalan miktarı da 18 ay sonrası dükkan tesliminde tapular mal sahiplerine verilecek. Bu şartlar altında bir ödeme planı uygun görüldü. Esnafımızın beklentisi ve talepleri de bu yöndeydi, bu beklentileri yerine getirilmiş oldu.

EN GEÇ MART AYI SONU

Şubat ayı sonuna kadar dosyaların tamamlanmasını ve başvuruların yapılmasını esnaflarımızdan talep ediyoruz. Mart ayının 15’ine kadar, en geç Mart ayı sonuna kadar da esnaflarımız paraların peşinatlarını %25 ‘ini yatıracak ve bizlerde dükkanlarının ayrımını yapmış olacağız. Tapuyu verdiğimiz tarihte de geri kalan paraların ödemesi yapılacak. Bu arada da hiçbir ara ödeme almayacağız. Yani esnaflarımız bir kira veya taksit ödemesi yapmayacaklar” dedi.

ESNAFA KREDİ DESTEĞİ

Başkan Ellibeş, “Alacakları dükkanlara peşin ödeme yapamayacak esnaflarımız için Esnaf Kefalet kooperatifince 150 bin TL.ye kadar kredi kolaylığı sağlandı. Mevcut Sanayi Çarşısındaki mülk sahibi esnaflarımıza birebir dükkan verdik. Yani buradaki dükkanlarını, yeni yapacağımız yerde hiçbir fiyat farkı istemeden, dükkanlarına ek olarak yapılan asma katlarından da ek bir ücret talep etmeden transfer ettik. Bu anlayış içerisinde mülk sahibi 81 esnafımızın geçişleri yapıldı. Bir yıldan fazla kiracı konumunda olan, bunu belgeleyen her bir esnafa da kurasız bir şekilde bir dükkan alma hakkı sağlandı. Bu kapsamda da 42 tane esnafımız dükkan alma talebinde bulundu. Sanayi çarşısı dışında faaliyetini sürdüren sanayi esnafımızın da yeni sanayi sitesine geçiş hakkını sağladık. Bunlardan da 81 tane esnafımız başvurusunu yaptı” dedi.