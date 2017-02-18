  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Kocaeli : 5 °C
  • İstanbul : 8 °C
  • Sakarya : 5 °C

Esnafa % 25 peşinat kolaylığı sağlandı

»
Esnafa % 25 peşinat kolaylığı sağlandı
Başkan Ellibeş, “Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde esnaflarımız indirimli dükkan fiyatları üzerinden yüzde 25 kolaylık sağlandığını söyledi

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kentsel Dönüşüm ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda Gölcük Belediyesi Genel Koordinatörü Nihat Abiş, Gölcük Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Tektaş, Kemal Kahraman, Levent Değirmenci Esnaf Odası Başkanı Necmi Kocaman, Esnaf Kefalet Kooferatifi Başkanı Musa Mısırlıoğlu da hazır bulundu.

 

ESNAFLARA KOLAYLIK

Başkan Ellibeş yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde esnaflarımız indirimli dükkan fiyatları üzerinden, asgari olarak % 25’i peşin verileceği, geri kalan miktarı da 18 ay sonrası dükkan tesliminde tapular mal sahiplerine verilecek. Bu şartlar altında bir ödeme planı uygun görüldü. Esnafımızın beklentisi ve talepleri de bu yöndeydi, bu beklentileri yerine getirilmiş oldu.

 

EN GEÇ MART AYI SONU

Şubat ayı sonuna kadar dosyaların tamamlanmasını ve başvuruların yapılmasını esnaflarımızdan talep ediyoruz. Mart ayının 15’ine kadar, en geç Mart ayı sonuna kadar da esnaflarımız paraların peşinatlarını %25 ‘ini yatıracak ve bizlerde dükkanlarının ayrımını yapmış olacağız. Tapuyu verdiğimiz tarihte de geri kalan paraların ödemesi yapılacak. Bu arada da hiçbir ara ödeme almayacağız. Yani esnaflarımız bir kira veya taksit ödemesi yapmayacaklar” dedi.

 

ESNAFA KREDİ DESTEĞİ

Başkan Ellibeş, “Alacakları dükkanlara peşin ödeme yapamayacak esnaflarımız için Esnaf Kefalet kooperatifince 150 bin TL.ye kadar kredi kolaylığı sağlandı. Mevcut Sanayi Çarşısındaki mülk sahibi esnaflarımıza birebir dükkan verdik. Yani buradaki dükkanlarını, yeni yapacağımız yerde hiçbir fiyat farkı istemeden, dükkanlarına ek olarak yapılan asma katlarından da ek bir ücret talep etmeden transfer ettik. Bu anlayış içerisinde mülk sahibi 81 esnafımızın geçişleri yapıldı. Bir yıldan fazla kiracı konumunda olan, bunu belgeleyen her bir esnafa da kurasız bir şekilde bir dükkan alma hakkı sağlandı. Bu kapsamda da 42 tane esnafımız dükkan alma talebinde bulundu. Sanayi çarşısı dışında faaliyetini sürdüren sanayi esnafımızın da yeni sanayi sitesine geçiş hakkını sağladık. Bunlardan da 81 tane esnafımız başvurusunu yaptı” dedi. 

Etiketler: , ,
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İdris Ersoy’dan Bulut’a ziyaret18 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
  • Kaymakama özel hediye18 Şubat 2017 Cumartesi 12:03
  • Vali Güzeloğlu Gülşah’ı ziyaret etti18 Şubat 2017 Cumartesi 12:00
  • İSU’da sağlık taraması18 Şubat 2017 Cumartesi 11:59
  • Türk Haber-Sen Sert’i tebrik etti18 Şubat 2017 Cumartesi 11:58
  • Yapı Yol Sen'de Ethem Kartal yeniden başkan18 Şubat 2017 Cumartesi 11:46
  • Siyasiler, kozlarını bu maçta paylaştı18 Şubat 2017 Cumartesi 10:57
  • Outlet Kavşağı'na yaya köprüsü18 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Kocaeli'nin en büyük sorunu: KENTSEL DÖNÜŞÜM18 Şubat 2017 Cumartesi 10:45
  • Memleket hasreti pahalıya patladı!18 Şubat 2017 Cumartesi 10:32
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim