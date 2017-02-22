Esnafı korkutan yangın!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evlerin ve dükkanların yakınında bulunan trafoda çıkan itfaiyeyi hareke geçirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın, İzmit İstiklal Geçiti mevkiinde bulunan elektrik trafosunda çıktı. İddiaya göre, aşırı yüklenmeden dolayı trafoda yangın çıktı. Yangının çıktığını gören vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve SEDAŞ ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hemen olay yerine gelen polis ekipleri trafonun bulunduğu yolu trafiğe keserek çevre güvenliği aldı. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından SEDAŞ tarafından trafoda bulunan elektriğin kesilmesi sonrasında itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler yangını büyümeden kısa sürede söndürdü.