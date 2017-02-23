Esnafın yakasını bırakın!..

Mustafa Küpçü

Siyasi iktidar ne derse desin;

Ülkemiz derin bir ekonomik krizin pençesindedir!

Tüketici borç içindedir ve kredi kartlarına takla attırarak yaşamaya çalışmaktadır.

Yaz tatili yapmak, ailece güzel bir lokantada keyifli bir akşam yemeği yemek, tiyatroya-konsere gitmek, hatta eş-dost-akraba düğünlerine gidip bir gram altın takmak bile çoğu insanın yapamadığı birer “lüks” haline gelmiştir.

İnsanlar evlerine hapsolmuş, daha çok kazanç sağlamak adına “senaryosu lastik gibi uzatılan” dizilerin tutsağı olmuştur!

Esnaf nedir?

Esnaf; “kendi küçük ya da orta ölçekteki sermayesi ve kendi emeği ile iş düzeni kuran, eleman çalıştıran, vergi ödeyen ve ailesini yaşatmaya çalışan onurlu ve gözüpek kişidir.

Bu zamanda esnaflık, büyük risktir!

Bakın İzmit’teki cadde ve sokaklara, pek çok işyeri kapanmış ve dükkanlar boş durmaktadır.

Ağırlıklı olarak gençlerin gittiği Kafeler ve ucuz gıda ürünü satan lokantalar “göreceli olarak” iş yapmaktadırlar.

Kapalı mekanlarda “sigara yasağı” son derece doğru, uygarca bir önlemdir. İNSAN SAĞLIĞI bozulunca yeniden sağlığa kavuşturmanın maliyeti yüksektir. Esnaf da bu yasal karara saygılıdır. Ancak, pek çok insan da çayını-kahvesini yudumlarken, bir sigara içmeyi arzu etmektedir.

Kafe ve lokantacılar, yanları açık, sigara dumanını çeken ek mekanlar oluşturdular. Hatta bunun için ısıtma sistemleri kullanarak “ek maliyeti” göze aldılar.

Şimdi, bu tür mekanlarda ve hatta açık kapı önünde bile sigara içilemeyecek!

Sen bir yandan; “Al sana işçinin işsizlik fonundan destek veriyorum, yeter ki bir işçi daha istihdam et” diye işverene çağrı yapıyorsun, öte yandan bu tür kararlarla esnafın canına okuyorsun!

Arkadaş; güzün yetiyorsa, egzoz gazı ile insanları zehirleyen araçları önle!..

YÜRÜYÜŞ YOLU’nda yürüyen insanlar, Hürriyet ve Cumhuriyet caddelerinde seyreden yoğun araç trafiğinde ortaya çıkan “egzoz gazı tecavüzü” altında yürüyorlar! Farkında mısın? Hiç o yolda ölçüm yaptırdın mı?

Adam, otobüs durağında, ATM önünde, yolda yürürken sigara içiyor. İçtiği sigaradan savurduğu dumanı hemen arkasındaki insanlar istemeden soluyor! Bu rezaleti önleyebilir misin?

Esnaf, belirli bir mekanda soruna bir çözüm bulmuş. Orada ekmeğini kazanıyor. Sen o müşteriyi dışarıya kovalıyorsun!

Sayın yetkililer;

22 Şubat Çarşamba günü gazetemizde yayınlanan esnaf feryadını yansıtan yazıyı lütfen okuyun. Esnaf temsilcileriyle bir araya gelin ve bu soruna kalıcı çözüm bulun. Her aklınıza geldiğinde yeni yeni işler çıkarmayın esnafa!

Hem sonra, şu gerçeği de unutmayın;

“Bu ülkede sigara üretim ve satışı 5 yabancı küresel şirketin tekelinde! Artık “bizim” olan tek sigara fabrikası kalmadı! Osmanlı dönemindeki gibi yabancıların egemenliğindeyiz! Onların tekerine çomak sokarsanız, TAHKİM-yani uluslar arası mahkemede tazminata da mahkum olabiliriz!

Yabancı sermayeli AVM’lerle esnafı yeterince tükettiniz!

Bari elde kalanları öldürmeyin!