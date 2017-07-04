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Esnaflar’da mutlu sona doğru!

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Esnaflar’da mutlu sona doğru!
Şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı Esnaflar Arası Çim Halı Futbol Turnuvası’nda eleme maçları sürüyor.

9 Temmuz’da finalini yapacak olan organizasyonda ilk 4 çeyrek finalist belli oldu. Vizyon İnşaat, Eminoğlu Gümrük Müşavirliği, Beyaz Basım Matbaa ve Tır Tur Yapı Malzemeleri çeyrek finale çıkan ilk 4 takım oldu.

 

SIKI MAÇLAR

Cuma akşamı oynanacak yarı final maçlarında galip gelen takımlar finale kalacak. Pazar günü ise Derince Doğal Çim Stadı’nda şöhretler maçı, Doğa Koleji Özel Sporcular maçı ve final maçı ile organizasyon tamamlanacak. Şampiyon olacak olan takımdaki tüm sporcular gram altın hediye edilecek ve turnuvanın enleri de ödüllendirilecek. Turnuvada ilk 3 takıma ise kupa ve madalya verilecek.

 

NOSİKALE KIRTASİYE: 4  VİZYON İNŞAAT: 6

STAT: Derince

HAKEM: Selim Akman***

NOSİ KALE KIRTASİYE: Doğukan Kaya**, Batuhan Boyoğlu***, Osman Kaya**, Sercan Şaşmaz***, Volkan Kesim**, Ercan Yaşa***,Yusuf Akadın ***, Kerem Nazlıgül **,Enes Ilıca **

VİZYON İNŞAAT: Ömer Yılmaz***, Kadir Baylan***, Gökhan Taner***, Ferhat Aydın***, Hakan Temel***, Levent Gülay***, Emrah Serin***, Taner Üstündağ***, Mustafa Aslı**

GOLLER: Batuhan, Volkan, Yusuf, Ercan (Nosikale), Kadir Baylan (2), Gökhan, Ferhat, Levent, Emrah

 

EMİNOĞLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ: 7     GÖKHAN TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ: 3

STAT: Derince

HAKEM: Selim Akman***

EMİNOĞLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ: Fatih Yasin Halil***, Emrah Tanta***, Gökhan Şahin***, Mehmet Karadeniz****, Sercan Uslu***, Uğurcan Bekçi***, Oğulcan Demir**, Recep Aslan**, Adem Vardoğan***, Turgut İşeri**, Ceyhun Çelebi**

GÖKHAN TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ: Savaş Demir**, Serkan Garan***, Eyüp Kılıç**, Burak Arslan**, Osman Dinçay**, Emin Erol**, Hakan Kılıç***, Gökhan Top***, Oğulcan**, Sabri Yıldız***, Burak Saral***, Zafer Durmaz**

GOLLER: Gökhan Şahin (4), Uğurcan Bekçi (2), Sercan Uslu (Eminoğlu), Osman (2), Emin Erol (Gökhan Trafik)

 

BEYAZ BASIM MATBAA: 6  GÜNPINAR MAKİNA: 2

STAT: Derince

HAKEM: Erhan Atakay***

BEYAZ BASIM MATBAA: Yusuf Yalçın***, Talha Kobal***, Gökhan Eski***, Furkan Uzun***, Serhan Kaya**, Mehmet Çakmak***, Okan Yalçın****, Sercan Akdeniz**, Erdal Kobal***, Özkan Kobal**

GÜNPINAR MAKİNA: Adem Oğuz Koroğlu**, Elber Demir**, Mertcan Öztürk**, Muhammed Öksüz***, Ender Demir**, Nafiz Uçar**, Mert Gündüz**, Bülent Aksu**, Ensar Berk**, Abdullah Halil**

GOLLER: Okan Yalçın (3), Gökhan Eski (2), Talha Kobal (Beyaz Basım), Muhammed Öksüz, Nazif (Günpınar)

 

IZMAIL ULUS GEMİCİLİK: 3   TIR TUR YAPI MALZEMELERİ: 7

STAT: Derince

HAKEM: Erhan Atakay***

IZMAIL ULUS GEMİCİLİK: İsmail Kara**, Birkan Akdereli**, Emre Önen**, Bilal Özdemir**, Ahmet Kaçar**, Emre Kurtoğlu**, Engin Çakıroğlu**, Burak Özçelik**, Melih Ertaç**

TIR TUR YAPI MALZEMELERİ: Batuhan Köksal***, Koray Baykara***, Fatih Kıran***, Muhammet Sümbül***, Emirhan Subaş****, Emirhan Subaykan***, Anıl Kabil***, Bertuğ Akgün***

GOLLER: Birkan, Ahmet, Engin (1)(Izmaıl), Emirhan Subaş (2), Koray, Fatih, Muhammed, Emirhan Subaykan, Anıl Kabil (TIRTUR)

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