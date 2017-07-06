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Esnaflar’da yarı final heyecanı yarın

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Esnaflar’da yarı final heyecanı yarın
Şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın adının verildiği 7. Esnaflar Futbol Turnuvası’nda çeyrek final maçları büyük bir heyecana sahne oldu.

Morsallioglu Kırtasiye, Hak Öz’ü 5-2’lik skorla geçti. Beyaz Basım Matbaa ile Tır-Tur arasındaki maçın normal süresi 4-4 sona erdi. Penaltılara giden maç sonunda gülen taraf 9-8 ile Tır-Tur oldu ve yarı finale yükseldi.

 

ERGUN BALATA YİNE KAZANDI

Vizyon İnşaat ile Eminoğlu Gümrük arasındaki mücadele nefes kesti. Karşılaşmayı Vizyon İnşaat tek golle kazanarak Tır Tur’un rakibi oldu. Günün beklenen, erken final olarak değerlendirilen mücadelesi geçen yılın şampiyonu Ergun Balata ile Kocaeli Güneşspor A takım futbolcularının da yer aldığı Maksimum Özel Güvenlik arasındaydı. Maksimum Güvenlik maça iyi başlasa da üst üste gollere engel olamadı ve maçı 7-3 Ergun Balata kazandı.

 

KAVURT DAVET ETTİ

9 Temmuz Pazar akşamı finalin olacağı organizasyonda yarın yarı final maçları oynanacak. Derince Stadı Suni Çim’de oynanacak olan ilk yarı final maçı Vizyon İnşaat ile Tır-Tur arasında olacak. Ardından akşam saat 10’da Morsallioğlu ile Ergun Balata maçı ile birlikte finalistler belli olacak. Başarılı bir organizasyona imza atan Turnuva Komite Başkanı Tugay Kavurt, komite üyeleri Mehmet Subaş ile Erdoğan Bayraktar tüm sporseverleri maçlara davet etti. Erdem ÖVÜÇ

 

ÇEYREK FİNAL SKORLARI

Morsallioglu Kırtasiye- Hak-Öz: 5-2

Tır Tur -Beyaz Basım Matbaa: 9-8

Vizyon İnşaat - Eminoğlu Gümrük: 1-0

Ergun Balata –Maksimum Özel Güvenlik: 7-3

 

YARI FİNAL PROGRAMI

21.00: Vizyon İnşaat-Tır Tur Yapı 

22.00: Morsallioğlu - Ergun Balata 

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