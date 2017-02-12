  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Kocaeli : 4 °C
  • İstanbul : 4 °C
  • Sakarya : 5 °C

Esnaftan ayda 35 TL kesilecek

»
Esnaftan ayda 35 TL kesilecek
TBMM’ye sunulan ve yaklaşık 2 milyon esnafı ilgilendiren Esnaf Ahilik Sandığı için primler Temmuz 2017’den itibaren kesilmeye başlanacak. İşyerini kapatmak zorunda kalan esnaf işsizlik maaşını 2020 yılından itibaren almaya başlayacak

Yaklaşık 2 milyon esnafı ilgilendiren Esnaf Ahilik Sandığı kurulmasına ilişkin düzenleme TBMM Başkanlığı’na sunulurken, sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin ayrıntılar da belli oldu. Esnaf sandığa 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren prim yatırmaya başlayacak. Esnafın ödeyeceği aylık prim tutarı 35.55 lira olacak. İşyerini kapatmak zorunda kalan veya iflas eden esnaf, sandıktan işsizlik maaşını 2020 yılından itibaren alabilecek.

 

AHİLİK SANDIĞI

Önceki akşam AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifinde yer alan düzenlemeye göre, Ahilik Sandığı için İşsizlik sigortası Kanunu’na ekleme yapılacak. Sandık, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yönetilecek. Sandığın esas geliri esnaf ve devlet tarafından yatırılacak primlerden oluşacak. Sandığın açık vermesi durumunda devlet ayrıca katkı sağlayacak.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muş'ta ki anaokuluna BAŞSİAD destek çıktı12 Şubat 2017 Pazar 13:11
  • 'Hacı Murat' 46. yaşını kutluyor12 Şubat 2017 Pazar 12:30
  • Empati kurmak istiyorsanız engellilerle vakit geçirin12 Şubat 2017 Pazar 11:52
  • İşeri: ‘Biz evet diyeceğiz’ demeçleri bizi üzüyor12 Şubat 2017 Pazar 11:51
  • Kaymakam Yılmaz’a ziyaret12 Şubat 2017 Pazar 11:50
  • Serhat İlleri’nden Akkurt’a teşekkür12 Şubat 2017 Pazar 11:48
  • Çöp fabrikasının yerini incelediler12 Şubat 2017 Pazar 11:45
  • Köseköy’e tünel kavşak12 Şubat 2017 Pazar 11:41
  • Kocaeli’de1850 kamera güvenliği sağlıyor12 Şubat 2017 Pazar 11:40
  • Başkan Karaosmanoğlu, istişare toplantısına katıldı12 Şubat 2017 Pazar 11:26
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim