Esnaftan ayda 35 TL kesilecek

TBMM’ye sunulan ve yaklaşık 2 milyon esnafı ilgilendiren Esnaf Ahilik Sandığı için primler Temmuz 2017’den itibaren kesilmeye başlanacak. İşyerini kapatmak zorunda kalan esnaf işsizlik maaşını 2020 yılından itibaren almaya başlayacak

Yaklaşık 2 milyon esnafı ilgilendiren Esnaf Ahilik Sandığı kurulmasına ilişkin düzenleme TBMM Başkanlığı’na sunulurken, sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin ayrıntılar da belli oldu. Esnaf sandığa 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren prim yatırmaya başlayacak. Esnafın ödeyeceği aylık prim tutarı 35.55 lira olacak. İşyerini kapatmak zorunda kalan veya iflas eden esnaf, sandıktan işsizlik maaşını 2020 yılından itibaren alabilecek.

AHİLİK SANDIĞI

Önceki akşam AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifinde yer alan düzenlemeye göre, Ahilik Sandığı için İşsizlik sigortası Kanunu’na ekleme yapılacak. Sandık, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yönetilecek. Sandığın esas geliri esnaf ve devlet tarafından yatırılacak primlerden oluşacak. Sandığın açık vermesi durumunda devlet ayrıca katkı sağlayacak.