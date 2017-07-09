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Esnaftan ‘Yaz deftere’ söylemini bitirecek uygulama

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Esnaftan ‘Yaz deftere’ söylemini bitirecek uygulama
İstanbul Etiler’de kafe-restaurant işletmeciliği yapan Abdülhamit Türkyılmaz, veresiyede ‘yaz deftere’ söylemini bitirecek bir sistem üretti.

Veresiyede çeşitli sorunlarla yüz yüze kalan esnaf, çareyi elektronik ortamda geliştirdiği sistemde buldu. Sistemde, müşterilere verilen kart ile hesaplar kayıt altına alıyor. Bu sistem sayesinde müşteriler her alışverişinde borçlarını anbean takip edebiliyorlar”

 

VERESİYE SİSTEMİ

Türkyılmaz sistemi şu şekilde anlattı: “Bende aynı zamanda işletmeciyim ve veresiye yönünden gerçekten başımız çok yandı. Aynı zamanda bilgisayar mühendisliği okudum ve ‘Bu alanda ne yapabilirim ?’ gibi birçok sorular sordum kendime. En son avans net kartlı veresiye sistemini kurmaya karar verdik. Bu sistem sayesinde müşteriler her alışverişinde borçlarını anbean takip edebiliyorlar. Bunu internet üzerinden kart numarası ve şifresiyle de yapabiliyorlar”.

 

VERİMLİLİK ALINDI

İşyerlerinin de müşterilerine karşı prestijlerini artırdığını belirten Türkyılmaz, “Yüzde yüz olmasa da yüzde yüze yakın baya bir verililik aldık. Şöyle ki her ayın sonunda müşteriler mutlaka itiraz edebiliyorlardı. Bu da işletme sahiplerini baya bir sıkıntıya sokuyordu. Bu sistem sayesinde itirazlar tamamen ortadan kalkmış oldu” diye konuştu.

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