Bakan Tüfenkci, "Almış olduğumuz tedbirlerle, kamuoyunun yakından izlediği gibi et fiyatlarındaki oynaklığı gidermiş durumdayız. En azından stabil hale getirmiş vaziyetteyiz. İnşallah ortaya koyduğumuz politikalarla zaman içerisinde yerlilik oranını arttırdığımızda et fiyatlarının da düştüğünü göreceksiniz." diye konuştu. Türkiye'nin tarımda kendi kendine yeter bir konuma gelmesini istediklerini vurgulayan Tüfenkci, ülkenin coğrafi konumuna bakıldığında hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine uygun olduğunu kaydetti.
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Et fiyatlarındaki oynaklık giderildi
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, et üretimi ve fiyatlarıyla ilgili bazı tedbirlerin alındığını söyledi.
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