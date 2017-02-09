Etçi Beyler'e VIP salonlar geliyor...

Bölgemizde Döner ve İskender denilince akla ilk gelen mekanlardan Etçi Beyler Restaurant'ta Şubat sonu itibariyle VIP Salonlarını da hizmete giriyor.

Üç yıl önce Tufan Ubay’ın Köseköy Ankara Caddesi üzerinde açtığı Etçi Beyler Restaurant, her geçen gün kendini yenileyerek müşterilerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İşte o yeniliklerden en önemlisi artık Etçi Beyler'de söz, nişan, kına gecesi, düğün, sünnet düğünü, yemekli iş toplantıları için organizasyonlar yapılmaya başlanıyor olması olacak. Etçi Beyler VIP Salonları Şubat sonu itibariyle organizasyonlara kapısını açacak. Mevcut restaurantın üst katlarında yer alacak salonlar, 250 kişinin ağırlanabileceği Etçi Beyler VIP Salon 1 ve 350 kişilik Etçi Beyler VIP Salon 2 adlarını taşıyor. Osmanlı motiflerinin ön planda olduğu salonlarda muhteşem bir dekor sizleri bekliyor. Böyle bir yeniliğin ihtiyaçtan doğduğunu söyleyen Tufan Ubay, VIP Salonları için şunları söyledi:''Çeşitli organizasyonlar için yoğun talepler alıyorduk. Ancak mevcut restaurantı bu tür organizasyonlar için kullanmamız mümkün değildi. Ayrıca büyük sanayi kenti olan Kocaeli'de fabrikaların üst düzey yöneticilerinin yemekli organizasyonları içinde teklifler aldık. Bunun için çok ciddi bir yatırımla üst katlarda VIP Salonlarını açmaya karar verdik. Daha yapım aşamasında bile özel geceler için rezervasyonlar almaya başladık. Çok özel ve çok kaliteli salonlar hizmete girecek. Bunun yanında Kocaeli'nin ve hatta Marmara'nın en iyi et dönerini de yemekli organizasyonlarda servis edeceğiz. Çok ciddi bir fark yaratıyoruz. Allah utandırmasın.''dedi.

Etçi Beyler VIP Salonlarında bir başka ilkede imza atılacak. Salonlardaki organizasyonlarda misafirlerin ulaşım hizmeti ücretsiz olarak sağlanacak. Özellikle düğünler için verilecek servis hizmeti düğün sahiplerini ciddi anlamda rahatlatmış olacaktır.

Misafirleri için her şeyin düşünüldüğü Etçi Beyler’deki organizasyonlarınız için aşağıdaki bilgilerden iletişime geçebilirsiniz.

İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi No:89 – Köseköy / Kartepe – Kocaeli

0262 373 40 50 – 0 536 070 58 58