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Etki Hukuk Bürosuna görkemli açılış

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Etki Hukuk Bürosuna görkemli açılış
AKP İl Yöneticisi Nuray Erdem’in Hukuk Fakültesi Mezunu olan kızı Nurşen Kübra Erdem, arkadaşı Tuğçe Çongara ile birlikte Etki Hukuk Bürosu açtı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümünü 2015 yılında birincilikle tamamlayan AKP İl Yöneticisi Nuray Erdem ile Şenel Erdem’in kızları Nurşen Küba Erdem ile Metin Çongara ve Zekiye Çongara çiftinin Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2015 mezunu kızları Tuğçe Çongara geçtiğimiz günlerde 1 yıllık stajlarını tamamlayarak avukatlık yapmaya hak kazandılar. Kocaeli Barosunda düzenlenen törenle resmen avukat olan ve avukatlık belgelerini alan iki arkadaş birlikte hukuk bürosu açtı. İzmit Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi Güleç Apartmanı 1. Katta hizmete açılan Etki Hukuk Bürosunun açılışına AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, AKP eksi milletvekili Temel Coşkun, Kocaeli Barosu Başkanı Sertif Gökçe, Kartepe Eski Belediye Başkanı Şükrü Karabalık, Avukat Nazmi Küçükosmanoğlu, Marmara Ordulular Dernek Başkanı Mehmet Çun, çok sayıda davetli ve misafir katıldı. Hukuk bürosunun açılışında konuşan Baro Başkanı Gökçe, genç meslektaşlarına meslek hayatlarında başarılar diledikten sonra açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından hep birlikte kesildi. Açılışın ardından davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Nuri AKÇAHARMAN

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