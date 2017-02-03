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Eto'o, aslan oldu

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Eto'o, aslan oldu
Kocaeli Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'ndan alınan 'Asya', 'Avrupa' ve 'Afrika' isimli üçüz aslanlar, yeni yuvalarına bırakıldı. Afrika isimli erkek aslana Antalyaspor’un yıldız futbolcusu Kamerunlu Samuel Eto’o’nun ismi verildi.

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda, 2014 yılında dünyaya gelen ve Türkiye'nin ilk üçüz aslanları olan 2 erkek ve bir dişi aslan yeni yuvaları Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine sabah saatlerinde özel kafeslerinde getirildi. Dişi 'Asya' ve erkekler 'Avrupa' ile 'Afrika’, dev kafesler içinde güvenli bir şekilde barınağın girişine getirilerek kapısı itina ile açıldı. Kafesten yeni yuvalarına sıra ile bırakılan aslanlar özgürlüklerine kavuştu. Barınak içinde koşan aslanlar, daha sonra dinlenmeye geçti. Afrika isimli erkek aslana Antalyaspor’un yıldız futbolcusu Samuel Eto’o’nun isminin verileceği belirtildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Süleyman Karaca, Kocaeli Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesinden 2 erkek, 1 dişi aslanın kendilerine veirldiğini söyledi. Aslanların üçüz olduğunu dile getiren Karaca, "Güvenli bir şekilde hayvanat bahçemize naklettik. Uzun süre sağlıklı bir şekilde yaşayabileceklerine barınaklarına bıraktık. Alışmaları için belirli süre gerekiyor. Kısa süre alışacaklarını tahmin ediyoruz. Çünkü aslanların doğal yaşam alanına uygun, iklim koşullarına uygun barınak inşa ettik. İlerde bu aslanlardan yavru almayı planlıyoruz. Bu yavruların olmasıyla ziyaretçi sayımız artacak" dedi.

 

"Beslenme programları düzenlenecek"

Hayvanat bahçelerindeki aslanların yaşlanmış olması nedeniyle yavru alamadıklarını aktaran Karaca, "Bu nedenle aslan takviyesi yapmayı düşünüyorduk. İlk gün besleme yapmayacağız. İkinci gün de geldikleri yerdeki beslenme şartlarına göre besleyeceğiz. Bizim iklim şartlarımız farklı olduğu için ileride yeni bir beslenme programı hazırlayacağız" dedi.

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"Eto'o aslan oldu"

Aslanların isimlerinin Afrika, Avrupa ve Asya olduğunu dile getiren Karaca, "3 yaşındalar, alışmış oldukları isimleri var. 3 ismi de aynı anda değiştirmeyi düşünmüyoruz. İlk etapta Afrika isimli erkek aslanımıza Antalyaspor’un yıldız futbolcusu Samuel Eto’o’nun ismini vereceğiz. Bu isme alışacak. Eto’o, Antalya’nın önemli bir parçası oldu artık" diye konuştu. Karaca, üçüz aslanların gelmesiyle birlikte ziyaretçi sayılarında artış yaşanacağını sözlerine ekledi.

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