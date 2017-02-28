Etüt merkezi sahiplerinin feryadı

M.Tanzer Ünal

Empati yapın!

Bu sözüm, devleti yönetenlere…

Kendinizi etüt merkezi sahiplerinin yerine koyun.

Devlet demiş ki, “Etüt merkezi açın”, siz de açmışsınız.

Masrafa girmişsiniz, borç almışsınız, kredi almışsınız, bina kiralamışsınız, uzun vadeli kira sözleşmelerine imza atmışsınız.

Aradan iki yıl geçmiş geçmemiş, devlet ne olup bittiğine bakmadan, “Etüt merkezlerini kapattım” deyivermiş.

Ne düşünürsünüz?

Ne hissedersiniz?

İyi şeyler düşünmez, kendinizi çok kötü hissedersiniz değil mi?

İşte etüt merkezi sahipleri de son günlerde bu durumda.

Moralleri bozuk, perişan haldeler.

Milli Eğitim, bildim bileli yaz- boz tahtası!

Milli Eğitim’de “yaz- boz tahtası” uygulaması devam ediyor.

Bildim bileli bu böyle!

AKP’den önce de böyleydi, AKP’den sonra ipin ucu iyice kaçtı.

15 yılda onca bakan değişti, sistem bir türlü oturmadı.

Her gelen, tartışmadan etmeden kendi kafasına göre değişiklik yapıyor.

Son değişiklik “etüt merkezleri” ile ilgili.

Hükümet, dershaneleri kapatırken yerine etüt merkezleri açılmasına izin vermişti.

Öğrenciler sınavlara buralarda hazırlanıyordu.

Etüt açma izni önce 3 derse, sonra 1 derse düşürüldü, arkasından da merkezler kapatıldı.

Kanun Hükmündeki Kararname ile…

1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren etüt merkezlerinin faaliyetleri resmen ve fiilen sona ermiş olacak.

Devlet önce açın dedi, sonra…

Sevgili okurlarım, etüt merkezlerinin kapatılma kararı, eğitim sektöründe büyük bir hayal kırıklığı ve tedirginlik yarattı.

Bu konuda değişik çevrelerden tepkiler geliyor.

Şikâyetler şu noktalarda yoğunlaşıyor:

*Biz etüt merkezlerini iki yıl önce devletin yönlendirmesiyle açtık.

*Halen ülkemizde 2 bin 6 etüt merkezi çalışır durumda. 500 kadar etüt merkezi ise açılış izni almış, hazırlık yapıyor. Kocaeli’deki toplam etüt merkezi sayısı 45, bunun 17’si İzmit’te.

*Etüt merkezlerinin toplam 5 binden fazla ortağı, 50 civarında çalışanı var.

*Biz devlete güvenerek bu etüt merkezlerini açtık. Bir etüt merkezi açabilmek için hiç harcamadım diyen 150-200 bin lira para harcamıştır. Kredi aldık, borç aldık… Mal sahipleriyle kira sözleşmesi yaptık. Biz bu borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz? Kira sözleşmesinden doğan tazminatları nasıl karşılayacağız? Çalışanların işine son verirken, yasal haklarını nasıl ödeyeceğiz?

*Sınav sistemi olduğu sürece, sınavlara hazırlık kursları ve etüt merkezleri olacaktır.

*Terör örgütü mensuplarının etüt merkezlerinde çalıştığı iddia ediliyor. Kesinlikle doğru değil. Kapatılan okul ve dershane öğretmenleri, ya evlerinde ders veriyorlar, ya da merdiven altı tabir edilen danışmanlık merkezlerinde çalışıyorlar. Etüt merkezlerinde bu tür öğretmenler yok. Eğer varsa bunları ayıklamak da zor değil.

Ne yapılmak isteniyor?

Yapılmak istenen şu:

İlköğretim öğrencilerinin, okul dışında herhangi bir takviye kursuna gitmesine izin verilmeyecek.

Görünen bu!

İyi de, bu karar eşitsizlik yaratmayacak mı?

Zenginler, çocuğunu özel öğretmenlerle en iyi şekilde yetiştirecek, parası sınırlı halk tabakası ise, dershane ve etüt merkezleri kapatıldığından bundan mahrum kalacak…

Sonuçta olan, toplumdaki alt ve orta tabakaya olacak.

Yarışta hep geri kalacaklar.

Bu, olayın bir boyutu!

Diğer boyutu ise, devlete güvenip etüt merkezi açan ve borçlanan girişimcilerin, işadamlarının durumları…

Bunların günahı ne?

Devletin verdiği söze güvenip işyeri açmak, istihdam yaratmak, vergi ödemek mi?

Ne yapılmalı, ne yapılabilir?

Bir defa öncelikle devlete güvenip yatırım yapanların mağduriyetleri giderilmeli.

Süre uzatılmalı, kapatma tarihi 1 Temmuz 2017’den en erken 1 Temmuz 2019’a alınmalı.

Haa bu arada etüt merkezlerinde çalışanlardan güvenlik yönünden şüphe ediliyorsa, en sıkı şekilde denetlenmeli.

Ancak bunlar yapılırsa, devlet, bu sektörde yatırım yapan ve çalışanların güvenini tekrar kazanır.

Aksi davranış devlete prestij kaybettirir.

Hiç kimse devletin sözüne güvenip bundan böyle yatırım yapmaya kalkışmaz.

Yok eğer amaç, ilkokul öğrencilerini okul dışında herhangi bir kuruma teslim etmemekse, o zaman eğitim sistemini değiştireceksin.

Bir taraftan, “Denetleyemiyorum, güvenlik yönünden sıkıntı yaratıyorlar” deyip dershane ve etüt merkezlerini kapatırsan, bu görevi “Sosyal Etkinlik Merkezi” adı altında belediyelere verirsen, işin boyutu değişir.

Etüt merkezlerinin kapatılmasına karar verenler, verdikleri kararı enine boyuna yeniden gözden geçirmeli.

Bunu yaparken de etüt merkezi sahiplerinin lütfedip görüşlerini almalı.

Danışman Karavar’ın referandum tahmini

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Cuma Karavar, cumartesi günü aradı, “Yerindeysen bir selam verip kaçacağım” dedi.

Geldi, “Bir çay söyleyeyim” dedim, “Vaktim yok, hemen Bursa’ya doğru yola çıkacağım” dedi.

Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa’dan dönmüş, Kemal Kılıçdaroğlu’na raporunu vermiş, bir süredir İstanbul Bağcılar bölgesinde çalışmış, şimdi de yedi sekiz şehri kapsayan yeni bir çalışma gezisine başlıyormuş.

“Nerelere gidiyorsun?”

“Şimdi birazdan Bursa’ya hareket edeceğim. Oradan İzmir, Manisa’nın Salihli ve Ahmetli ilçeleri, Muğla ve Antalya… Alanya ve Manavgat’ta epey dolaşacağım. Sonra da Isparta ve Niğde…”

“Dolaştığın kadarıyla ortalık nasıl görünüyor?”

“Objektif olarak söylersem, şu anki durum çok iyi… İbre hayırdan yana. MHP tabanı çok iyi, Güneydoğu çok iyi, bizden zaten fire olmaz. Daha önce AKP’ye oy verenlerden de belirli bir oran kayma var…”

“Yüzdeye vurursak…”

“Bugün itibariyle yüzde 53-54 hayır görünüyor… İkinci turdan döndükten sonra daha net konuşabilirim…”

Kemal Kaya için Paşa…

Kocaeli esnafının ağası Kemal Kaya da, Mehmet Ali Paşalı.

Ailesi, 1949 yılında Tepecik Köyü’nden gelip Paşa’ya yerleşmiş…

Kemal Bey, Müge Uçar’ın kitabında mahallesi Mehmet Ali Paşa’yı şöyle anlatıyor:

“Bizim mahallemizin önemli bir noktası da yardımlaşmasının çok yoğun olmasıydı. Düğün mü var, tüm komşular arasında imece usulü yardımlaşma olurdu.

İnsanın zengin olması değil, insan olması önemli. Mehmet Ali Paşa, insanlığın mahallesidir. Paşalılar için Mehmet Ali Paşa evdir, yuvadır.”

Kemal Kaya ne güzel döktürmüş.

“Mehmet Ali Paşa, insanlığın mahallesidir…”

“Paşalılar için Mehmet Ali Paşa evdir, yuvadır…”

Ne güzel söz, ne anlamlı ifadeler bunlar!

Bir mahalle ancak bu kadar güzel göklere çıkarılır.