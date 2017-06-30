Etüt merkezleri kapatılıyor!

Özel Öğretim Kurumları kanununda yapılan değişiklik Özel Öğretim Kurumları Kanununda yapılan değişiklik ile 1 Temmuz 2017 tarihinde Etüt Merkezlerinin faaliyetine son verileceği hükme bağlandı. Kocaelide faaliyet gösteren etüt merkezlerinden Darıca’da 4, Derince’de 6, Gebze’de 3, Gölcük’te 8, İzmit’te 16, Karamürsel’de 3, Körfez’de 5 olmak üzere toplam 45 etüt merkezi bulunuyor.1-8. sınıflar arası öğrencilere yönelik hizmet veren 45 etüt merkezinden dönüşüm başvurusunda bulunmayanlar yarın itibariyle kapatılacak.1-8. sınıflara yönelik faaliyet gösteren 45 etüt merkezinden dönüşüm başvuruda bulunamayanlarının faaliyetlerine yarın son verilecek.1-8. sınıf öğrencilerine yönelik faaliyet gösteren Etüt merkezlerinin kapanmamaları için, özel öğretim kanunun 2. maddesinde sayılan muhtelif kurslar (Bale, gitar, dans, sürücü kursları) yada bir bilim grubunda eğitim veren kuruluşlara dönüşüm için başvurması gerekiyor. Başvuru talepleri 687 sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği 9 Şubat 2017 tarihinde başlamıştı. 1 Temmuz’a kadar dönüşüm başvurusu yapmayan kurumlar kapatılacak. Ama başvurusu süresi 31 Temmuz’a kadar sürecek. Etüt merkezlerinin dönüşüm talepleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alınıyor. Talepler maarif müfettişleri tarafından yapılacak olan incelemeler sonucunda alınacak karar neticesinde değerlendirilecek.İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TEOG Hazırlık, Ödev Evi, Danışmanlık Merkezi, Etüt Merkezi vb. isimler altında kayıt alma eğiliminde olan kurum ve kişilere itibar edilmemesi gerekmekte olduğu yasa hükmüne aykırı davranan kişi ve kurumlara idari para cezası uygulanacağı açıklandı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sınavlara hazırlık ve okul derslerine destek almak isteyen ilköğretim öğrencilerinin okullarda açılacak Destekleme ve Yetiştirme Kurslarından faydalanmaları tavsiye edildi. Ayrıca lise öğrencilerinin devam ettiği Özel Öğretim Kurslarında da 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren bir değişikliğe gidilecek. Daha önce 5 bilim grubuna kadar ders verebilen kurslar sadece 1 bilim grubu ile sınırlandırıldılar.
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