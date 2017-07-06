ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının dün akşam açıklanan tutanakları sonrası küresel piyasalarda yaşanang elişmelerle dolar ve euro yükseliyor. Yeni güne 3.60 lira ile dünkü düzeylerden başlayan dolar, artan jeopolitik risklerin de etkisiyle 3.6303 liraya ulaşırken, euro da 4.1190 lira ile 4.12 lira sınırına dayandı.
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Euro ve dolarda yükseliş sürüyor
Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerdeki artışa bağlı olarak dolar 3.62 lirayı da aşarken, euro Ocak sonundan bu yana ilk kez 4.11 lirayı geçti
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