Ev hanımlarının yeni adresi nakış kursu

Gölcük Halk Eğitim Merkezi’nin desteği ile Gölcük Kent Konseyi tarafından açılan nakış kursuna ev hanımları yoğun ilgi gösteriyor

Gölcük Halk Eğitim Merkezi’nin desteği ile Gölcük Kent Konseyi tarafından açılan kurslara Gölcüklü ev hanımlarından yoğun talep var. Hiçbir ücret alınmayan kursa sadece malzemelerinizi alarak katılabilirsiniz. Adnan Menderes İş Merkezi’nin ikinci katında bulunan kurs haftanın 5 günü farklı dallarda ders vermekte. Gölcük Halk Eğitim Merkezi’nden Eğitmen Naz Camkıran tarafından verilen kursta haftanın 3 günü el nakışı ve 1 gününde otantik takı kursu ile birlikte, 1 gün kağıt rölyef ve 1 günde ayna işleme sanatı kursları verilmekte. Oldukça ilgi gören kurs dönem sonuna kadar devam edecek.