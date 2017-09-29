Ev hırsızları polise yakalandı!

Karamürsel'de 4 Eylül 2017 günü meydana gelen olayda, bir eve giren hırsızlar yaklaşık 30 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri MOBESE ve güvenlik kameralarından, olayla ilgisi bulunduğu öne sürülen 2 şahısın kimliklerini tespit etti. Olayla ilgili aranan 60’a yakın suç kaydı bulunan ve 1 olayla ilgili olarak mahkeme kararı ile aranan C.Ç. (28) ile 20’e yakın suç kaydı bulunan L.U. isimli kadınlar, İstanbul Ümraniye’de yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca L.U. isimli kadının kocası olan S.U’nun da kadınları hırsızlık yapmak amacıyla kendisine ait araç ile Kocaeli’ne getirdiği belirlendi. Polis ekipleri, S.U. isimli şahısın da yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin, hırsızlık sırasında dikkat çekmemek için iyi giyindikleri ve hırsızlık için girdikleri evlerde kimse olmadığını anlayınca plastik bir aparatla kapıları açarak eve girdikleri tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN
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Kapısını plastik bir aparatla açarak içeri girdikleri daireden yaklaşık 30 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldıkları öne sürülen iki kadın polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı
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