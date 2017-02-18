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Eve geldiğinde sürprizle karşılaştı

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Eve geldiğinde sürprizle karşılaştı
İzmit Öğretmenevi'nde çalışan Oktay Moğul’a ailesi sürpriz doğum günü hazırladı. İşten eve geldiğinde sürprizle karşılaşan Moğul oldukça mutlu oldu

Yıllarca Körfez Öğretmenevi'nde vazife yapan ve daha sonra İzmit Öğretmenevi'ne geçen Oktay Moğul'a, eşi ve çocukları sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. İşten eve döndüğü zaman sürpriz doğum günü pastası ile karşılaşan Oktay Moğul, çok mutlu oldu. Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndürürken ailesi ise ' İyi ki doğdun' diyerek alkışlarla bu güzel ana eşlik ettiler. Oktay Moğul ailesine ve sevenlerine teşekkür etti.

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