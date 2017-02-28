Evet de, hayır da çıksa SEÇİM YAPILACAK!

Mesut Akbulut

16 Nisan’da yapılacak referandum için geri sayım devam ediyor…

Partiler saflarını belirledi…

AKP ve MHP dışındaki bütün siyasi partiler referandumda “hayır” oyu kullanacak…

Hayır diyecek partilerden biri de Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR)…

HEPAR’ın kurucu genel başkanı emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, önceki gün “Atatürk ve Cumhuriyet” konferansı için İzmit’e geldi.

Luxor Garden Hotel’de gündeme dair konferans verdi…

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Pamukoğlu, 16 Nisan’da “hayır” çıkması gerektiğini söyleyerek şunları ifade etti;

“16 Nisan Türkiye için hayatidir…

Verilecek karar da hayatidir.

Burada vicdanen herkesin rahat olması lazım…

Asla yanlışa düşülmemesi lazım…

Şuan da “hayırlar” önde görünüyor…

Referandumdan mutlaka “hayır” çıkması lazım…

AKLI BAŞINDA OLAN KİMSENİN HUZURU YOK

Bugün Katar dışında tek dostumuz kalmadı.

Avrupa karşımızda…

ABD karşımızda…

Rusya ile ne olduğu belli değil…

Dış borç alabildiğine yükseldi…

Biz, petrolü olan, doğalgazı olan topraklara sahip değiliz.

Bu ülkede aklı başında olan kimsenin huzuru yok.

Zihni çalışan herkes bu işlerin böyle gitmeyeceğini düşünüyor.

16 Nisan’dan sonra “evet” de çıksa, “hayır” da çıksa erken seçim yapılacak…

16 Nisan’dan sonra bir takım partiler ve yöneticileri de siyasi arenada olmayacaklar.”

PAMUKOĞLU’NA KATILIYORUM

Pamukoğlu’nun açıklamasından size bir kes it sundum…

Pamukoğlu’nun “16 Nisan’dan sonra “evet” de çıksa, “hayır” da çıksa erken seçim yapılacak…” açıklamasına katılıyorum…

“Evet” çıkarsa, Kasım 2019’u beklemeye gerek yok, bu yılın son baharında önümüze genel seçim sandığı konur…

“Hayır” çıkarsa, hükümet güven erozyonuna uğrar ve bu güveni hem tekrar kazanmak ve hem kendi içindeki FETÖ’cü milletvekilleri temizlemek için önümüze sandık koyacak diye düşünüyorum..

Hüseyin Demirkır, MNG Kargo’yu şikayetçi etti

Geçtiğimiz hafta gazetemiz yazarı Mustafa Küpçü’nün Aras Kargo ile ilgili şikayetini dile getirmiştim. Aras Kargo yetkilileri Mustafa Bey’i arayıp özür dilemişler, sorunu gidermişler… Önceki gün de Hüseyin Demirkır adlı vatandaş gazetemize mail göndererek MNG Kargo ile ilgili bir şikayetini dile getirdi.

“13.02.2017 tarihinde hasta kaynanam için yurt dışından ithal ilaç getirmek amacıyla İstanbul Eczacılar Birliğine gönderilmek üzere normal zarf içinde A4 ebadında 1 sayfa doktor raporu, A4 ebadında yarım sayfa kimlik fotokopisi ve A4 ebadında yarım sayfa doktor reçetesi konularak Derince İlçesi Denizciler Caddesi üzerinde bulunan MNG Kargo Şirketine okuryazar olmayan 77 yaşındaki kayın pederim tarafından teslim edilmiştir.

Herhangi bir talebi olmaksızın ilgili firma yetkilileri tarafından yüksek ücret almak amacı ile öncelikli olarak işlem kategorisine koyularak 7 Türk Lirası, 4,50 Türk Lirası ambalaj ürünleri ücreti, 2,90 Türk Lirası adrese teslim ücreti, 0,96 Türk Lirası SMS ücreti, 0,57 Türk Lirası Posta Hizmeti Ücreti, Taşıma Ücreti 9,01 Türk Lirası Taşıma Ücreti, 4,49 Türk Lirası KDV olmak üzere toplam 29,43 Türk Lirası fatura edilmiştir. Aynı evrakı her üç ayda bir yurt içi kargo ile 10 Türk Lirası karşılığında göndermekteydim. İlgili firma çalışanları ile görüştüğümde bir sonraki kargonuzu getirdiğinizde 2 veya 3 Türk Lirası karşılığında işlem yaparak ödeşmek istediler.

Ben de bu ahlaksız teklifi kabul etmeyerek, fazla alınan ücretin geri iadesini istedim. Bu talebimi kabul etmediler. Bu hatalarını ve haksız kazançlarını kınıyorum ve sizin takdirinize bırakarak başka vatandaşlarında mağdur olmaması isteğimle okuyucularınızı bilgilendirmenizi rica ediyorum. Saygılarımla Hüseyin DEMİRKIR”

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Hüseyin Bey, şikayetini bu şekilde dile getirdi…

Kendisini telefonla aradım, yazdıklarının kesinlikle doğru olduğunu söyledi…

Başkalarının mağdur edilmemesi için bu yazının yayınlanmasını istediğini söyledi.

Kargo şirketleri biraz daha dikkatli ve düzenli çalışmalı…

Kimsenin kimseyi kaz yerine koymaya, fazla ücret almaya hakkı yok diye düşünüyorum…

Baran, Erdoğan’ın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Taiyyip Erdoğan'ın 26 Şubat 1954 doğumlu. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, kendine ait sosyal paylaşım sitesinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çekilen bir fotoğrafı yayınlayarak, 'Cenab-ı Hak sana hayırlı ve uzun ömürler versin sayın Cumhurbaşkanım... AK Davada milletinle birlikte nice AK senelere İnşallah. ' mesajını paylaştı. Eşi Bilge Baran'ın da bulunduğu paylaşım, oldukça ilgi çekti.

Başkan, SP’nin tabanını iyi tanır!

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu’nun düzenlediği kahvaltılı toplantıda CHP’den bazı kesimlerin referanduma evet diyeceğini, MHP’nin doğru yolda olduğunu söyleyip, sözü Saadet Partisi’ne getirmiş… Bilindiği gibi SP, referandumda hayır diyeceğini açıkladı. Başkan Karaosmanoğlu, SP tabanının her zaman doğruyu araştırdığını, tabanı iyi tanıdığını, doğru olanı yapacağına inandığını, tepedekilerin duygusal davrandığını söyledi. Karaosmanoğlu, elbette SP’yi iyi tanır, zira Milli Görüş’ten gelme… Karaosmanoğlu’nun Refah Partisi’nde iken sakallıydı.

Tramvayda ray bağlantıları yapılıyor

İzmit’te tramvay çilesi devam ediyor. Şubatın ilk haftasında hizmete girecekti. Bu gecikmeden dolayı Büyükşehir Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, kamuoyundan özür dilemişti. Bu arada Akçaray tramvay projesinde çalışmalar devam ediyor. Proje Otogar ile Sekapark arasındaki hatta döşenen 18 metre uzunluğundaki raylar hummalı bir çalışma ile birbirine bağlanıyorlar. Bu arara aldığım bilgiye göre Büyükakın, bir toplantıda tramvayın nisan ayının sonuna doğru hizmete gireceğini söylemiş.