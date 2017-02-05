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Evet oyları %60'a kadar yükseldi

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Evet oyları %60'a kadar yükseldi
MAK Danışmanlık'ın son anket sonuçlarına göre; vatandaş yeni anayasa değişikliği ve referanduma yüzde 59,77 oy oranı ile destek veriyor.

MAK Danışmanlık tarafından 26 Ocak -1 Şubat 2017 tarihleri arasında 30 büyükşehir ve 23 il, 154  ilçede 5 bin 400 kişi ile yüzyüze görüşmelerle 2017 yılı ilk Türkiye Gündem Araştırması yapıldı. Deneklere "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna kararsızlar dağıtıldığında AK Parti'ye yüzde 51.66 oy çıktı. CHP'ye yüzde 25.55, MHP'ye yüzde 12.77 oy çıkarken. Yüzde 7.77 oy alan HDP'nin lülke seçim barajının altında kaldığı görüldü. Türkiye'nin en önemli gündem başlıklarından biri haline gelen Yeni Anayasa konusunda vatandaşın olumlu görüş beyan ettiği sonucuna ulaşıldı. "TBMM'de görüşülen şekliyle anayasa değişiklik paketi ve Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik bir referandum yapılsa bu değişikliği onaylar mısınız?" sorusuna seçmenlerin kararsızların dağılımı sonrası yüzde 59,77 oy oranı ile 'Evet' dediği ortaya çıktı. Serkan BORLAK

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