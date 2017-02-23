Evetçiler, hayırcılar unutmayın! 17 Nisan’da yüz yüze bakacağız

Mesut Akbulut

16 Nisan’da yapılacak referandumda AKP ve MHP cephesi, “evet”, diğer bütün partiler de “hayır” diyecek…

Hayır diyecek partilerden biri de Saadet Partisi (SP)…

Milli Görüş’ün güçlü temsilcisi Saadet Partisi’nin “hayır” demesi çok önemsenmeli…

Zira AKP’yi yönetenler de zamanında Milli Görüş düşüncesindeydi…

SP, referandumda “hayır” oyu kullandığına göre, demek ki AKP’nin getirmek istediği Başkanlık Sisteminden çekinceleri var…

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Saadet Partisi Kocaeli Teşkilatlanmadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Avukat Zafer Mutlu, önceki gün “17 Nisan’da yüz yüze bakacağız, halk bu siyaset dilinden bıktı” başlıklı bir açıklama yaptı…

“Asıl tehlike ve suçun bu milleti 'evetçiler' ve 'hayırcılar' diye kamplara bölüp, kutuplaştırmaktır”,

“'evet' demeyenleri PKK ile eş tutmak büyük bühtandır” diyen SP’li Mutlu, son zamanlarda yaşanan referandum tartışmalarını şöyle değerlendirdi;

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“'EVET' DİYENLER BÖLÜCÜ, 'HAYIR' DİYENLER VATAN HAİNİ DEĞİLDİR”

“Ülkemiz ilk kez bu kadar gergin ve böylesine kutuplaşmış bir şekilde referanduma gidiyor.

Bu referanduma 'evet' diyenler bölücü olmadığı gibi 'hayır' diyenler de vatan haini değildir.

Bugün terörist dediğimiz insanlar bunu en uç noktaya götürenlerdir.

Kendi fikirlerini gerçekleştirmek için silah kullanmaktan çekinmeyenler, kendi insanını katledenlerdir. Kamplaşmanın en uç noktası terördür, ama siz terörle bile mücadele ederken onların oyununa gelip insanları başka bir kavganın içine çekerseniz o zaman onlardan pek farkınız kalmaz.

Asıl tehlike ve suçun bu milleti 'evetçiler' ve 'hayırcılar' diye kamplara bölüp, kutuplaştırmak.

Böyle bir dönemde en son ihtiyaç duyulan şey kutuplaşmaktır.

Birbirimizi terörist, hain, bölücü gibi acımasız yaftalarla suçlamaktır.

Bu gidişattan parti olarak ciddi endişe duyuyoruz.

Böylesi dönemlerde bin düşünüp bir konuşmak gerekirken, tam tersine düşünmeden yapılan açıklamalar bu endişemizi daha da artırmaktadır.

Bu referandumda 'evet' demeyenleri PKK terörüyle eş tutmak, FETÖ'cü olmakla suçlamak, 16 Nisan referandumunu 15 Temmuz'un cevabı veya rövanşı' olarak tanımlamak en basit ifadesiyle büyük bir bühtandır’’

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“SİSTEME DEĞİL, METNE KARŞIYIZ”

SP’li Zafer Mutlu açıklamasının sonunda da önerilerde bulundu;

’Bir kez daha hatırlatıyoruz ki Saadet Partisi başkanlık sistemine değil, bugün milletin önüne getirilen metne karşıdır.

Bu konuda çekince ve endişelerimizi defalarca ifade ettik.

Endişelerimiz dikkate alınsa, kuvvetler ayrımı ilkesi hayata geçirilmiş olsa ve yargı bağımsızlığı teminat altına alınmış olsaydı hiç tereddüdünüz olmasın ki biz bu değişikliğe 'evet' derdik.

Buna rağmen bugün 'evet' diyenler vatansever, 'hayır' diyenler vatan hainidir intibaını doğuracak sözler ülkemize sadece zarar verir.’’

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SP’li Zafer Mutlu’nun açıklamaları böyle…

Mutlu’nun açıklamasının sonundaki “bugün 'evet' diyenler vatansever, 'hayır' diyenler vatan hainidir intibaını doğuracak sözler ülkemize sadece zarar verir” açıklaması altı çizilmesi gereken bir nokta…

“evet” görüşünde olanlar da, “hayır” görüşünde olanlar da 16 Nisan’da gidip referandumda oyunu kullanır…

Referandumda “hayır” çıkarsa savaş çıkar, “hayır” diyenler teröristtir, vatan hainidir söylemleri, çok rahatsız edici açıklamalar…

Unutmayın, 17 Nisan’da yine yüz yüze bakacağız…

Yine aynı ülkede yaşayacağız…

Referandumda öyle söylemlerde bulunun ki; 17 Nisan’da özür dilemek zorunda kalmayın…

Türkiye’deki havası kirli 8 il açıklandı

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Avrupa’da en kirli havaya sahip 10 şehrin 8’i Türkiye’de yer aldı. Ajans Prenss’in haberine göre Türkiye’nin listeye dahil edilmesiyle beraber, Avrupa’nın havası en kirli 10 şehri arasında ise Batman, Hakkari, Gaziantep, Siirt, Afyon, Karaman, Iğdır, Isparta yer aldı. İl değil de ilçe basında sıralama yapsalar, sanırım Dilovası da bu listeye dahil olurdu.

MHP’li Gökmen’den muhaliflere gönderme

MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz açıkladı. Dedi ki, 16 Nisan’da yapılacak olan referandumda MHP İzmit İlçe’nin SKM (Seçim Koordinasyon Kurulu) Başkanlığı’na Oğuzhan Gökmen’i atadık. Başarılı çalışma yapacağına eminim.” Gökmen de, “Ülkücü hareket ve teşkilatımız ile bağı olmayanlar, mevki ve makam uğruna liderimizi karalayanlar, teşkilat kurallarına bağlı kalmayanlar bu süreçte ve bundan sonra ki süreçte bizler için hükümsüzdür” dedi. Gökmen, muhaliflere göndermede bulunuyor, ama şu da bir gerçek ki, 16 Nisan’da MHP’nin geleceği de şekillenecek diye düşünüyorum.

Cihan Hastanesi’nde hem doktor, hem de hasta mutlu

Özel Cihan Hastanesi’nde yeni göreve başlayan üroloji doktoru Doç. Dr. Çetin Yeşili, hastaneye başlar başlamak bir ilke imza attı. Yeşilli, 1920 doğumlu Mehmet Tekinalp isimli hastaya ameliyat ederek, sağlığına kavuşturdu. Hem ameliyat eden Yeşilli, hem de sağlığına kavuşan Mehmet dede mutlu. Biz de Yeşilli’yi bu önemli ameliyattan dolayı kutluyoruz.

Kadınların gözünden 28 Şubat süreci

İzmit Belediyesi ile kısa adı TÜGVA olan Türkiye Gençlik Vakfı İzmit İlçe Temsilciliği’nin düzenlediği Hanımlar Gözünden 28 Şubat adlı panel, bugün saat 19.30’de Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki SDKM’de yapılacak. Panelin konukları arasında Aile ve Sosyal Politikalar eski bakanı Dr. Sema Ramazanoğlu, AKP Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu, 28 Şubat Platformu Başkanı Mine İpek ve İmkander Başkanı Nuray Canan Bezircan’ın olduğu kaydedildi. Panel herkese açık.

Hocalı şehitleri İzmit’te anılacak

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesi Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992 tarihinde Ermenilerce katledilenler bugün İzmit’te de anılacak. 25 yıl önce Hocalı kasabasında Ermeni kuvvetleri 83 çocuk, 106 kadın ve 70'den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 kişiyi katledilmişti. İzmit Belediyesi ile Azerbaycan Dernekler Federasyonu birlikte İzmit Kaymakamlığı karşısındaki anıtın bulunduğu alanda Hocalı Şehitleri için bugün saat 14.00’te anma etkinliği düzenleyecek. Anma etkinliğine Azerbaycan milletvekili Sedaqat Veliyeva, Yeni Azerbaycan Partisi Nesimi Reyonu Şubesi Başkanı Melahat İbrahim Gızı, Diasporadan Sorumlu Devlet Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Milli Meclisi Milletvekili Sabir Rüstemhanlı, Vali yardımcısı Gülnara Verdiyeva ile Türkiye Masası Şube Müdürü Kenan Memmedov’un da katılacağı bildirildi.