Evimiz Kocaeli’de Mutlu Son!

Pekdemir tarafından inşaatı 730 günde tamamlanarak, 2015 Temmuz’unda daireleri sahiplerine teslim edilen ve satışı da geçen yıl tamamlanan, 936 konutluk Kocaeli’nin en büyük markalı konut projesi olan Evimiz Kocaeli’de, mutlu sona ulaşıldı

Bağımsız Araştırma Şirketi’nin Evimiz Kocaeli’de oturanlarla gerçekleştirdiği görüşmeler sonucu, yüksek bir müşteri memnuniyetine ulaşıldığı belirlenen projede, yönetim sorunsuz biçimde site sakinlerine devredildi.

70'İNCİ YIL GURUR PROJESİ

Kocaeli’nin hızlı gelişen bölgelerinden Başiskele’de, Türkiye’nin en köklü inşaat şirketlerinden Pekdemir tarafından “70. Yıl Gurur Projesi” olarak gerçekleştirilen Evimiz Kocaeli’de, 18 ayda dairelerin tamamına yakınında oturum başladı. Evimiz Kocaeli’de, site düzeninin Pekdemir İnşaat tarafından belirlenen profesyonel yönetim şirketinin çalışmalarıyla tam anlamıyla sağlanmasının ardından, yönetim oturanların kendi aralarından seçtikleri komiteye devredildi ve böylece son adım da atılmış oldu. Pekdemir İnşaat, tamamladığı tüm projelerde, komşuluk ilişkilerinin düzene girmesini ve sosyal tesisler ile market, restoran gibi ticari tesislerin işletmeye açılmasını sağlamak üzere, ilk yıl üstlenmesi gereken maliyetlere katlanarak geçici yönetimler oluşturmayı, yıllar içinde bir gelenek haline getirdi. 75 yıla yaklaşan köklü bir geçmişe sahip olan şirket, bu uygulamasıyla Evimiz Kocaeli’de de farkını bir kez daha ortaya koydu.

PROFESYONEL EKİP

Pekdemir İnşaat tarafından, inşaata başlarken ilan edildiği gibi, çevre düzenlemesine kadar her detayı ile tam zamanında tamamlanan projede, her daire sahibi, satış sözleşmesinde yazan tarihte, randevulu olarak satış temsilcisiyle birlikte inceleyerek dairesini teslim aldı. Temizliği yapılmış biçimde teslim edilen Evimiz Kocaeli’ndeki dairelerine taşınanlar, istek ve taleplerini, Pekdemir Güvence Sistemi kapsamında internet üzerinden, Pekdemir’deki ilgili birimlere bir tıkla kolayca bildirebilme avantajı yaşadılar. Pekdemir Güvence Sistemi ile gelen başvurular, en kısa sürede yanıtlanarak, istek ve talepler çözüme kavuşturuldu. Evimiz Kocaeli, Yapı Kredi Bankası ve Koray İnşaat’ın ortaklığı ile kurulmuş olan, Türkiye’nin önde gelen tesis yönetim şirketlerinden YKS tarafından, ilk dairenin teslim tarihinden itibaren, güvenlikten sosyal tesislere kadar her noktasında profesyonel bir ekiple yönetiliyor. Bu arada Evimiz Market, Evimiz Keyif Restoran, Evimiz Fit Spor Salonu ve Evimiz Çocuk oyun alanı da, birbiri ardına sosyal tesis alanı içinde faaliyete geçti.

Konutlar geniş ve kullanışlı diyenler ilk sırada…

Satış sonrası müşteri mutluluğunu temel hedef olarak belirleyen Pekdemir İnşaat’ın, Evimiz Kocaeli’de oturanlara yönelik olarak, bağımsız bir araştırma şirketine yaptırdığı araştırmayla, site sakinlerinin proje satış ofisi ile olan ilişkileri, satış sonrası hizmetler, inşaat kalitesi, konutların farklı özellikleri ile beklentilerini karşılama düzeyi ve site yönetimi gibi konulardaki memnuniyetleri ölçüldü. Evimiz Kocaeli’de oturanların önemli bir bölümünün katıldığı Müşteri Memnuniyeti Araştırması’nda, site sakinlerinin en çok memnuniyet duydukları konular arasında, konutların geniş ve kullanışlı olması, daha iyi bir yaşam standardı sunması, iç mimari tasarımı, ısı yalıtımı, altyapı, çevre ve site düzeni, sosyal tesis, Pekdemir kalite güvencesi, güvenlik, satış ve sonrasındaki hizmetler ile projenin iyi bir yatırım olarak görülmesi, memnuniyet oranının en yüksek olduğu konular olarak sıralandı. Pekdemir İnşaat Genel Müdürü Mert Pekdemir “Pekdemir kalitesi, son olarak Evimiz Kocaeli projesinde bir kez daha kanıtlanmış oldu. Önümüzdeki günlerde lansman ve satışına başlayacağımız yeni projemizle, çıtayı daha da yükseklere taşıyoruz” şeklinde konuştu.