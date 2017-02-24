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Evinde düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

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Evinde düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi
Gölcük Yenimahalle’de ikamet eden Almanya’dan emekli 81 yaşındaki Hüseyin Kuş, evinde düşerek yaşamını yitirdi.

Gölcük Yenimahallede ikamet eden ve Almanya’dan emekli Hüseyin Kuş (81) evinin içerisinde dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle başını yere çarpan Kuş, ağır yaralandı. Evdekilerin haber vermesi soncu olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Hüseyin Kuş’un yaşamını yitirdiğini tespit edildi. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Hüseyin Kuş’un cenazesi önce Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Morguna, oradan da otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen evli ve 4 çocuk babası olan Hüseyin Kuş’un cenazesi Yenimahalle Esentepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN

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