Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanıp, meslekten ihraç edilen polis memuru Ali Ş. hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan eski polis memuru Ali Ş., örgütle hiçbir irtibatının olmadığını iddia etti.
Ali Ş. yaptığı savunmada, "Son olarak Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde baş polis memuru olarak görev yapıyordum. Atılı suçları işlemedim. 24 yıldır mesleğimi elimden geldiği şekilde dürüst bir şekilde yapıyorum. Evimde bulunan Gülen'e ait kitapların bir çoğu oraya 20 sene önce konulan arşivlik kitap ve görsellerdir. Yaklaşık 20 yıldır orada duruyorlar. Ne okudum, ne de izledim. Zaten evimde o video kasetleri izleyecek donanım da yoktur. Darbe gecesi 48 saat dinlenmeden çalıştım. Buna ailem ve çalışma arkadaşları şahittir. Bir yakınım bana bir miktar altın emanet etti. Bende güvenilir olması için onu Bank Asya’da ki hesaba yatırdım. Fetullah Gülen Terör Örgütü ile alakam olma bu parayı hemen çekemezdim” dedi. Savunmalarından ardından mahkeme heyeti, Ali Ş.'ye ait Banka Asya’daki hesap hareketlerinin incelenmesi için yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı 5 Nisan 2017 tarihine erteledi.
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Evinde Gülen’in kasetleri çıkan polis hakim karşısında
Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanıp, meslekten ihraç edilen polis memuru Ali Ş. hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan eski polis memuru Ali Ş., örgütle hiçbir irtibatının olmadığını iddia etti.
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