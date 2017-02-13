Evinde ölü bulundu

Körfez İlimtepe Mahallesinde ikamet eden 56 yaşındaki Fatma Yakışan, evinde aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Körfez İlimtepe Mahallesinde ikamet eden inşaat işçisi Tarık Yakışan’ın eşi Fatma Yakışan (56) akşam saatlerinde evinin mutfak bölümünde aniden fenalaşarak yere yığıldı. Annesini yerde yatarken bulan oğlu ise durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Fatma Yakışan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri evde incelemelerde bulundu. Yakışan’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Yaşamını yitiren Yakışan’ın bir süredir şeker ve şizofreni hastası olduğu öğrenildi. Evli ve 2 çocuk annesi olan Fatma Yakışan’ın cenazesi Hacı Osman Teoman Camiine ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN