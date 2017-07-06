  • BIST 100.658
  • Altın 142,867
  • Dolar 3,6279
  • Euro 4,1198
  • Kocaeli : 22 °C
  • İstanbul : 25 °C
  • Sakarya : 22 °C

Evinde ölü bulundu!

»
Evinde ölü bulundu!
42 yaşındaki N.Ş. evinde ölü bulundu!

Beylikbağı Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnız yaşayan 42 yaşındaki N.Ş.'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Şahsın evine gelerek kapıyı açan polis banyoda N.Ş’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen savcı şahsın cesedi üzerinde yaptığı ön otopsinin ardından cesedi ayrıntılı otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk etti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, N.Ş'nin ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adalet Yürüyüşüne saldırı son anda önlendi!05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:36
  • 6 kişiyi vuran baba-oğul teslim oldu05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:07
  • Van merkezli DEAŞ operasyonu: 25 gözaltı05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:37
  • Suriyelilerle kavga!05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:28
  • Gözlerinin önünde aracı kül oldu05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:54
  • Adalet Yürüyüşü'nde gözaltılar var!04 Temmuz 2017 Salı 16:44
  • Saç kurutma makinesi evi küle etti!04 Temmuz 2017 Salı 12:26
  • Küçük Muhammet yine kayıp!04 Temmuz 2017 Salı 12:08
  • 20 yaşındaki Melih denizde boğuldu04 Temmuz 2017 Salı 09:11
  • Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:16
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim