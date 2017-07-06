42 yaşındaki N.Ş. evinde ölü bulundu!

Beylikbağı Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnız yaşayan 42 yaşındaki N.Ş.'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Şahsın evine gelerek kapıyı açan polis banyoda N.Ş’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen savcı şahsın cesedi üzerinde yaptığı ön otopsinin ardından cesedi ayrıntılı otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk etti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, N.Ş'nin ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı.