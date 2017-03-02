Evlenme programları vicdani ve ahlaki değerleri bozuyor mu?

Mesut Akbulut

Televizyonda yayınlanan evlenme programları sürekli tartışılıyor…

Topumun vicdani ve ahlaki değerlerini olumsuz etkilendiği söyleniyor…

Ama yine en çok izlenen programlar oluyorlar…

Türk Eğitim-Sen (TES) 1 No’lu Şube İzmit İlçe Başkan Vekili Yasemin Tüysüz, önceki gün bu televizyon programlarıyla ilgili açıklama yaptı… Bu programları sert bir dille eleştirerek RTÜK’ü göreve çağırdı… Bu tür programların toplumun vicdani ve ahlaki değerlerini olumsuz bir şekilde etkilendiğini ve programların yayından kaldırılması gerektiğini vurguladı.

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Televizyonda yayınlanan bu programlara yönelik dilekçe kampanyası da başlatıldığını belirtildi.

Yasemin Tüysüz, “Genel merkezimiz tarafından kadın çalışanlara yönelik dilekçe kampanyası başlatılmıştır. Şubelerde toplanan dilekçeler toplu şekilde 11 Mart 2017 Cuma akşamına kadar Türk Eğitim Sen Genel Merkezi’ne, daha sonrada RTÜK’e iletilmek üzere gönderilecektir” dedi.

TOPLUMUN YOZLAŞMASI

TES İzmit İlçe Başkan Vekili Yasemin Tüysüz’ün televizyon programlarıyla ilgili değerlendirmesini birlikte okuyalım;

“Ülke olarak bu kadar zor bir süreçten geçerken, toplumsal bilincin sağlanması ile milli birlik ve beraberliğin ihdası en büyük amacımız olması gerekmez mi?

Sosyal medyadan, basın yayına kadar tek derdimiz, milletimiz, devletimiz ve beka meselemiz olmalı değil mi?

Televizyon izleme oranı % 84 olan ülkemizde her gün evimize misafir olan programların hali nedir? Maalesef içler acısı. Televizyon kanallarında sağlıklı programlar bulabilmek bir yana; toplumun ahlaki ve vicdani anlamda yozlaşmasına neden olan yayınların cümbür cemaat temaşasıyla karşı karşıyayız.”

UYUŞTURUCU ETKİSİ

“Özellikle ülke gündemini oldukça meşgul eden gelişmelere ilişkin televizyon programlarında bilgisiz ve liyakatsiz kişi veya kişilere yorumcu olarak yer verilmesi yetmezmiş gibi, T.C. Anayasası ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un “Yayın hizmeti ilkeleri” başlıklı 8. maddesine açıkça aykırılık teşkil eden, kamu yararı gözetilmeksizin, yalnızca gelir elde etme amacı taşıyan, toplumda adeta uyuşturucu etkisi yaratan, gelişen olaylara karşı toplumu duyarsızlaştıran ve gelişen olaylar karşısında toplumun sağlıklı analiz yapabilmesinin önünü tıkayan sözde televizyon programları yayın akışlarını işgal etmektedir.”

TEŞHİRCİLİĞİ ÖZENDİRİYOR

“Kişilerin tanışıp evlenmeleri amacıyla sunulduğu iddia edilen, evlilik kurumunun içinin boşaltıldığı, utanma duygusunu yok edici, yalan ve teşhir temelli izdivaç programları ile moda ve giyim yarışması adı altında özellikle teşhirciliği özendirici programlar, toplumun ahlaki değerlerini törpülemektedir. Öte yandan, Türk gelenek ve göreneklerine aykırı bir şekilde bay ve bayanların bir evde ve bir arada yaşadığı, dedikodu üzerine kurulu, yarışmayı kazanma uğruna türlü oyunların döndüğü medya programları maksadını aşmaktadır. Birbirlerini daha önce tanıma fırsatı olmayan yeni gelinlerin, karşılıklı ev ziyaretinde bulunarak, bir evde olması ve olmaması gerekeni eleştirdiği programlar ise izahtan varestedir”

YAYINDAN KALDIRILMALIDIR

“Bu tür yayınlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi olumsuz etkilemektedir. Bu durum, çocuklarımızı yetiştirmede en büyük sorumluluğu üstlenen biz kadınları son derece rahatsız etmektedir. Biz, kadınlar olarak bu gidişatın önüne geçilmesi hususunda üzerimize düşeni yapma zamanı gelmiştir. Artık, toplumun bilgi, ahlak ve başarıya teşvik edilmesi; özellikle Türk gençliğinin daha üretken ve sosyal kılınması için aşağıda isimleri beyan edilmiş TV programlarının yayından kaldırılmasını ve yayın akışında yararlı, bilgi ve liyakat esaslı televizyon programlarına yer verilmesi istiyoruz. Bu nedenle genel merkezimiz tarafından kadın çalışanlara yönelik dilekçe kampanyası başlatılmıştır. Şubelerde toplanan dilekçeler toplu şekilde 11 Mart 2017 Cuma akşamına kadar Türk Eğitim Sen Genel Merkezi’ne, daha sonrada RTÜK’e iletilmek üzere gönderilecektir.”

TES’İN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU PROGRAMLAR:

Kanal D Kısmetse Olur (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

ATV Esra Erol’da (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

Star TV Zuhal Topal’la(Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

Star TV Anne (Şiddet ve Çocuk İstismarı)

Show TV Evleneceksen Gel (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

Show TV Gelin Evi (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

Fox TV Gardırop Savaşçıları (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

TV 8 İşte Benim Stilim (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

TV 8 Göz 6 (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

Flash TV Dest-i İzdivaç (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

ATV Kırgın Çiçekler (Çocuk İstismarı)

Fox TV Kalbimdeki Deniz (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki, Şiddet)

Show TV İçerde (Argo ve Şiddet)

A9 Adnan Oktar (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

ATV Gözüm Sende (Çocuk ve Genç Gelişimine Olumsuz Etki)

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Türk Eğitim-Sen (TES) 1 No’lu Şube İzmit İlçe Başkan Vekili Yasemin Tüysüz’ün değerlendirmelerini yukarıda okudunuz…

Bu tür programlar toplumun ahlaki değerlerini olumsuz yönde etkilediği fikrine katılıyorum… Daha önce bir kanalda vardı, baktılar ki izleyici memnun, diğer kanallarda da bu işe girdi…

Yasemin Hanım, bu tür programları eleştirmekte haklı…

RECEP İVEDİK GERÇEĞİ

Ama bir Türkiye gerçeği var… Recep İvedik serilerinin rekor üstüne rekor kırması da araştırılmalı…

İnsanlar neden bu filme bu kadar büyük ilgi gösteriyor… Bilet alabilmek için izdiham yaşanıyor… Üniversite öğrencileri bunu tez haline getirmeli… Ne zaman ki insanların Recep İvedik filimlerine bu kadar ilgisinin nedeni bulunursa, işte o zaman televizyonlardaki filmlerin neden bu kadar izlendikleri de ortaya çıkar diye düşünüyorum…

LİDERLERİN ATIŞMALARI

Bir de şu gözle bakmak lazım…

Siyaset gerilince, ülkede bombalar patlayınca, şehit haberleri gelince, liderlerin birbirlerine ağza alınmayacak hakaretlerde bulunursa, Meclis’te bir bayan milletvekili darp edilmeye çalışılırsa, haberlerde sürekli kadın cinayetleri, gasp, hırsızlık, dolandırıcılık verilirse, maalesef toplum da teselliyi evlenme programlarında ve buna benzer programlarla buluyor…

Yasemin hanım bir de olaya bu pencereden bakmalı diye düşünüyordum…

Köseköy Sakıp Sabancı Caddesi’nde trafik keşmekeşi

Kartepe-Köseköy Dumlupınar Mahallesi Ulus Camii önünde araçların gelişi güzel park etmeleri, giriş çıkışları engelliyor. Mahalle sakinleri ve sürücüler oldukça dertli. Mahalle sakinleri, “Cami önünde ve yaya kaldırımlarda genelde market önlerinde araçların yaya kaldırımları üzerine park etmeleri sıkıntılara neden olmakta. Bizler camii gidiş gelişimizde sıkıntı çekmekteyiz. Büyük araçların dahi yaya kaldırımlara park etmeleri çocuklarımız ve bizler yol ortasından gitmek zorunda kalıyoruz. Yetkililerin bu sorunlara çözüm bulmasını istiyoruz” diyorlar. Belediye yetkilileri gidip sorunu yerinde görmeli ve bu soruru çözmeli.

Turgay Tanülkü’den örnek bir davranış

Kocaeli 2 nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklu kadınlara ‘Son Kuşlar’ tiyatro oyunu sergileyen ünlü oyuncu Turgay Tanülkü, ailesi cezaevinde yatan 2 çocuğun barınma ve eğitim masraflarını üstlendiğini belirtti. Tanülkü ayrıca Gebze Açık Cezaevinden bir erkek evlat alıyorum, Kandıra Cezaevinden ise bana dede diyen çocuğu 1 sene içerisinde almayı düşünüyorum" dedi. Ünlü sanatçı Tanülkü’nün bu davranışı takdir gördü.

Ünlü oyuncu Memati hızar motoru ile odun kesti

Memati akabıyla tanınan Körfezli sanatçı Gürkan Uygun, Sakarya Karasu Orta Köylü’dür… Körfez Çamlıtepe Mahallesi'nde büyüyen Memati, önceki gün doğduğu köye giderek, ailesinin yaşadığı köydeki evde köy işleri yaptı. Hızar motoru ile odun kesen Memati, köylülerin gururu oldu. Uygun, dizideki hünerini hızar motorunda da gösterdi.