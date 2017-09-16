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Evlere şenlik kömür dağıtımı

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Evlere şenlik kömür dağıtımı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından maddi durumu kötü olan aileler için her yıl yapılan kömür dağıtım işi, bu yıl sokak ortasında yapılıyor. Üstelik kömürler sokaklara çalışmış ve dağıtılmış durumda

Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığına adına Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan kömür dağıtım işi bu yıl Topçular Mahallesi’nin göbeğinde yapıldı. TIR’lar mahallenin sokaklarına gelerek buradan kömür dağıtımı yaptı. Evlere şenlik bir şekilde yapılan dağıtım esnasında, sokak ve caddelerde kömür tozuna bulandı. Yol ortasına düşen kömürler bile fark edilmezken çevre sakinleri yapılan işlemden rahatsız oldu. Bunun için bir garajın kullanılmasının daha doğru olduğunu düşünen mahalle halkı, TIR sürücülerine tepki gösterdi. TIR sürücüleri ise, dağıtım sonrası sokakların temizleneceğini söyledi. 

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