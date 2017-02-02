Evlilik ve Konut Fuarı, 3.'süne hazırlanıyor...

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş tarafından kentimizde 3.kez düzenlenecek olan İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı(İDEV) 27-30 Nisan tarihleri arasında kapılarını açacak

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş tarafından 27-30 Nisan 2017 tarihlerinde kentimizde düzenlenecek İDEV Fuarları tanıtım toplantısı dün Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) binasında gerçekleşti. Katılımın oldukça yoğun olduğu toplantıya KOTO Başkanı Necmi Bulut’un yanı sıra TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş Genel Müdürü Cihat Alagöz, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, MARKA Genel Sekreter Vekili Şefket Kırıcı, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Tolga Ok, Sakarya ve Yalova Ticaret Odaları temsilcileri ve KOTO Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

“GELİŞİM AÇISINDAN ÖNEMLİ”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Başkanı Necmi Bulut yaptığı konuşmasında,” Bu yıl İDEV fuarımızın 3.sünü gerçekleştiriyoruz. Kentimiz ve bölgemizin gelişmesi açısından çok önemli bir çalışma olduğunu düşündüğüm bu projenin tanıtımını yapmak için bugün burada toplandık. Fuarımızın gerçekleşmesi adına bizlere destek olan TÜYAP’a da teşekkür ediyoruz” dedi.

“TÜYAP,ARZ VE TALEBİN BULUŞTUĞU PLATFORM”

Bulut’a görevinde başarılar dileyerek sözlerine başlayan Anadolu Fuarları A.Ş Genel Müdürü Cihat Alagöz “TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. 27 - 30 Nisan 2017 Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı(İDEV) tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Dünya üzerinde gittikçe yoğunlaşan rekabet ortamı mal ve hizmetlerin tanıtımını gerektiriyor. Bu tanıtım ihtiyacının karşılanmasında en önde gelen araçlardan bir tanesi fuarlar. TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. olarak öncelikli amacımız Kocaeli de gerçekleşecek olan fuarların niceliğini ve niteliğini arttırmak. Arz ve talebin buluştuğu stratejik bir platform haline getirme hedefindeyiz. TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından Kocaeli Ticaret Odası işbirliği; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, KOSGEB ve Kocaeli Müteahhitler Birliği’nin değerli destekleri ile hazırlıyoruz. Katılımcı firmalarımız en yeni ürünleriyle fuarlarımızda yer alacak. İDEV 2017 - 3. Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı ve Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde 27 - 30 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenecek” dedi.

“EVLENECEKLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT”

Gerçekleşecek fuarların evlenecekler, eşyalarını yenileyecekler ve ev almak isteyenler için büyük bir fırsat olduğunu belirten TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş Genel Müdürü Cihat Alagöz sözlerini şöyle devam ettirdi: “Evlilik hazırlıkları yapanlar için oldukça yoğun ve yorucu geçen süreci, onlarca konu başlığına ilişkin yüzlerce seçeneği tek çatı altında sunacağımız İDEV Fuarı ile kolaylaştırıyoruz. Birbirinden önemli tasarımcıların koleksiyonlarının sergileneceği Fuarımızda; ziyaretçiler, fuara özel kampanyalardan faydalanabilecekler.” Alagöz, katılımcı firmaların yoğun ilgisinden memnun olduklarını vurgulayarak, “Katılımcı firmalarımız, fuarımıza büyük bir özenle hazırlanıyorlar. En yeni, en güzel ürünlerinden örnekleri, en şık modellerini bu fuarda sergileyecekler” dedi.

“EN GÖZDE KONUT PROJELERİNİN SERGİLENECEK”

Kocaeli başta olmak üzere Doğu Marmara Bölgesi’nin en gözde konut projelerinin sergileneceği Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı’nda ise, Türkiye’nin dört bir tarafından gelecek ziyaretçileri bu projelerle buluşturmayı hedeflediklerini anlatan Cihat Alagöz, “TÜYAP yurtdışı ofislerimiz kanalıyla yürütmekte olduğumuz çalışmalar kapsamında, başta Körfez ülkeleri olmak üzere yurtdışından alım heyeti organizasyonu gerçekleştireceğiz. Nitelikli alıcılardan müteşekkil olmasını hedeflediğimiz yabancı ziyaretçilerimizin önemli iş bağlantıları yapmalarını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

“FUARIN KAPSAMI”

Gerçekleşecek olan İDEV Fuarı’nın kapsamı ile ilgili konuşan Alagöz, “ Bu yıl fuarımızın kapsamı içerisinde Gelinlik ve Moda Evleri, Organizasyon Firmaları, Oteller ve Restoranlar, Düğün Salonları, Fotoğraf Stüdyoları, Çeyiz Firmaları, Ev Tekstili, Mobilya, Beyaz Eşya, Zücaciye, Mutfak Banyo Ekipmanları, Halı ve Dekorasyon Ürünleri, Çiçekçiler, Kuaför ve Güzellik salonları, Ayakkabı, Çanta, İç giyim, Hazır Giyim, Takı ve Kuyumcular yer almaktadır. Doğu Marmara Gayrımenkul Fuarı’nın kapsamı içerisinde de Konut ve işyeri projeleri, Topu konut ve villa projeleri, İş merkezleri ve rezidanslar, Arsa Ofisleri, Kooperatifler, Devremülk satış firmaları, Maket tasarım firmaları, Danışmanlık ve aracılık firmaları, Banka ve finans kurumları, Mimarlık, müteahhitlik firmaları ve Yatırımcılar var” şeklinde konuştu.

“BERABER YAPACAĞIZ”

Alagöz’ün ardından konuşan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Bugün bizleri burada KOTO Başkanı ağırlıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz 2 senedir SANTEK fuarında TÜYAP ile beraber çalışıyoruz. İDEV fuarını da bu sene beraber yapmaya çalışacağız. Bu fuar aslında bir bölgesel fuardır. Fuar’ın ilimize ve bölgemize sağladığı katkıları hepimiz biliyoruz. Fuarcılık artık illerden çok bölgeleri ilgilendiriyor. Bu anlamda Sakarya, Yalova gibi illerin bu fuarda yer alması da bizler için çok önemli. Ben, bu fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

MORALI,TEŞEKKÜR ETTİ

Zeytinoğlu’nun ardından söz alan Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, “Çocukluğumuzda da kentimizde fuarlarımız olurdu ve biz koşarak giderdik bu fuarlara. Ben kentimizin yeniden bir fuar merkezi haline getirmek için yapılan bu çalışmanın başlamasını çok seviniyorum. Bu fuarın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

OK, “FUAR BENİ HEYECANLADIRIYOR”

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok, “Geçen sene yaptığımız çok önemliydi. Hedefimize ulaştık. Oda olarak her sene İstanbul’da fuara katılıyoruz. Fuarlar artık ilimize geldi. Bizlerde bu fuarlara destek vermeliyiz. Bu fuar beni heyecanlandırıyor. Oda olarak tüm gücümüzde destek vereceğiz. Fuarın herkes için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

HEDEF 50 BİN ZİYARETÇİ

Son olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alagöz, bu sene ki hedeflerinin 50 Bin ziyaretçi olduğunu söyledi. Alagöz, “Fuarda ünlü davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak’ında katılımıyla gerçekleşecek olan fuarda çeşitli gösteriler, seminerler ve defileler yer olacak. Ücretsiz servis imkanı sağlayacağız. Geçen sene toplamda 41 Bin kişi fuarı ziyaret etti. Bu sene için hedefin 50 Bin” dedi. Girişlerin ücretsiz olacağı fuar, 27-28-29 Nisan 2017 tarihlerinde 10.00-20.00, 30 Nisan 2017 tarihinde 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Nurşah ŞAHİN