Eylül Naz, 3 yaşına girdi

Ramazan- Suna Aktaş çiftinin güzel kızları Eylül Naz kendisi için hazırlanan doğum günü partisi ile 3 yaşına girdi

Ramazan- Suna Aktaş çiftinin güzel kızları Eylül Naz 3 Omega Cafe’de düzenlenen çok özel bir doğum günü partisiyle 3 yaşına girdi. Doğum gününü annesi ve babasıyla birlikte kutlayan minik Eylül Naz, arkadaşlarıyla tüm gün oyun oynayarak eğlendi.

ALLAH HERKESE NASİP ETSİN

Mutlulukların en büyüğünü yaşadığını ifade eden Ramazan- Suna Aktaş çifti, “Allah herkese böyle güzel günleri evlatlarıyla yaşamayı nasip etsin. Kızımız 3 yaşına girdi, çok mutluyuz. Bugün yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL KONSPET

Çok sayıda konuğun katıldığı doğum günü kutlaması Omega Cafe de gerçekleşti. Doğum günü için özel olarak hazırlanan konsepte davetlilerle yakından ilgilenen Aktaş çifti, “Kızımızın doğum gününe katılan herkese teşekkür ediyoruz. Organizasyonda emeği geçen başta Omega Cafe çalışanlarına ve dostlarıma çok teşekkür ediyoruz” açıklamalarında bulundu. Minikler palyaço eşliğinde gönüllerince eğlenirken, ailelerde hoş bir ortamda keyifle sohbet etme imkanı buldu. Nurşah ŞAHİN