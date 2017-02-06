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Eymen 3 yaşına ‘merhaba’ dedi

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Eymen 3 yaşına ‘merhaba’ dedi
Körfez’de Foto Ekol ve Ekol Düğün Salonları'nın sahibi Abdullah Arsoy'un 3 yaşına giren oğlu Eymen için sürpriz doğum günü yapıldı

Körfez Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde hizmet veren Foto Ekol ve Ekol Düğün Salonları'nın sahibi Abdullah Arsoy'un küçük oğlu Eymen, 3 yaşına girdi. Arsoy ailesi ikamet ettikleri evlerinde küçük Eymen için özel bir doğum günü partisi düzenledi. Doğum gününe Arsoy ailesinin eş, dost ve akrabaları katılım gösterdi.

 

MUMLARI BİRLİKTE SÖNDÜRDÜLER

Küçük Eymen, kendisi için hazırlanmış olan pastanın üzerindeki mumları, anne ve babasının yardımı ile bir bir söndürdü. Eymen'e yanında bulunan katılımcılar ise 'İyi ki doğdun Eymen' diye alkışlarla tezahüratta bulundu. Mutlu olduklarını dile getiren Arsoy ailesi, bu güzel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese de teşekkür etti. 

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