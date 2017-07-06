"Ez kafirleri, cennette huriler seni bekliyor"

CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'ne minibüsle saldırı planladığı iddiasıyla dün Kocaeli'de yakalanan 'Ebu Hüseyin' kod adlı DEAŞ militanı 26 yaşındaki Oğuzhan K. ile 1'i eşi Ayla K. olmak üzere diğer 5 şüphelinin Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyo

Kayseri'nin Tomarza İlçesi'nden olan ve Kayseri'de bir inşaat şirketinde beton mikseri şoförlüğü yapan Oğuzhan K.'nın daha önce 'terör örgütü DEAŞ propagandası yapmak' suçundan gözaltına alındığı ve sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Oğuzhan K., önceki gün kiraladığı 38 UU 962 plakalı siyah minibüsle yola çıktığı andan itibaren Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından takibe alındı ve dün sabah Kocaeli'de saldıracağı ileri sürülen CHP’nin 'Adalet Yürüyüşü' kortejine 40 kilometre uzaklıkta yapılan operasyonla gözaltına alındı.

"CENNETTE HURİLER SENİ BEKLİYOR"

Kocaeli'den bu sabah Kayseri'ye getirilen DEAŞ militanı Oğuzhan K.'nın, Suriye'deki DEAŞ yöneticisinden aldığı "İleri git, geri git. Ez kafirleri. Seni cennette melekler ve huriler bekliyor" mesajı üzerine CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'ndeki korteje saldırıyı planladığı ileri sürüldü. Oğuzhan K., Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorguya alındı. Sorguya bizzat Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da girdi.

AK PARTİ FLAMALARI EŞİ TARAFINDAN SAĞLANDI

Kocaeli'nde yapılan operasyonda Oğuzhan K.'nın kullandığı minibüste ele geçirilen Ak Parti flama, şapka ve diğer materyalleri ise Kayseri’de gözaltına alınan aralarında eşi Ayla K.'nın da bulunduğu 5 kişi tarafından sağlandığı, bunların Ak Parti’nin Kayseri’deki seçim çalışmaları ve mitinglerinden elde edilerek, hedef saptırma ve provokasyon amaçlı konulduğu öne sürüldü.

MİNİBÜS SAHİBİNİN İFADESİ ALINDI

Bu arada Kayseri Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından, şüpheli Oğuzhan K.'nın, "İstanbul'dan yurt dışından gelen ağabeyimi alıp geleceğim" diyerek bir haftalığına 2 bin 500 liraya kiraladığı minibüsün sahibi Birol Aydın’ın da ifadesi alındı. Birol Aydın, polise verdiği ifadede, "Oğuzhan K.’yı ilk kez gördüm. İlk kez minibüs kiraladı. Yurt dışından gelecek ağabeyini İstanbul’da karşılayacağını kalabalık bir aile oldukları için özellikle minibüsü istedi. Kiralamayı gece yaptı. Çok sakindi. Kiralamaya yalnız geldi’’ dedi.

"İZMİT İSTANBUL'A YAKLAŞINCA SALDIRACAKLAR"

Öte yandan Kayseri Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PYD’den hakkında yakalama kararı bulunan Emre Uslu'nun 22 Haziran'da attığı 'RTE rejimini tanıyorsam, Adalet yürüyüşüne, kitlelerin katılacağı İzmit İstanbul’a yaklaşınca saldıracaklar' tweeti ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.