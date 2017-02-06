Ezgi Yılmaz'a eşinden unutulmaz doğum günü

Ezgi Yılmaz’a eşi Ahmet Yılmaz tarafından birbirinden güzel sürprizlerin olduğu bir doğum günü hazırlandı

Körfez Yarımca Sanayi Sitesi Kooperatifi'nde vazife yapan Ezgi Yılmaz'a, eşi Ahmet Yılmaz sürprizlerle dolu güzel bir doğum günü etkinliği düzenledi. Ezgi Yılmaz, kendisi için yaptırılan pastanın üzerindeki mumları söndürürken bu güzel ana şahitlik eden eşi Ahmet Yılmaz ve diğer sevenleri 'İyi ki doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulundu. Eşini kucaklayarak doğum günü hediyesini veren Ahmet Yılmaz, “Birlikte nice senelere” dedi. Ezgi Yılmaz ise çok mutlu olduğunu dile getirerek bu güzel günde kendisini yalnız bırakmayan başta eşi olmak üzere herkese teşekkür ettiğini söyledi.