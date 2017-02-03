Fabrika işçisine yüzde 30 zam!

Lastik-İş’in örgütlenme çalışmalarını tamamladığı Palmiye Kauçuk adlı iş yerinde toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Sözleşmeye göre ikramiye ve diğer sosyal yardımlarla birlikte yaklaşık yüzde 30 artış sağlanmış oldu

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Palmiye Kauçuk ve Mamulleri Sanayi AŞ’de çalışmalar tamamlandı ve ilk toplu iş sözleşmesi imzalandı. 1 Şubat tarihinden itibaren uzlaşmanın sağlandığı iş yerinde verilen zam oranı çalışanları oldukça sevindirdi.

YÜZDE 30 ZAM VERİLDİ

Yaklaşık 500 işçinin çalıştığı Palmiye Kauçuk’ta yetkinin Bakanlık tarafından sendikaya verilmesinin ardından fabrikada yapılan sözleşme görüşmeleri sonucunda anlaşma sağlandı. Buna göre 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi ile ücretlere ilk yıl ek olarak getirilen ikramiye ve diğer sosyal yardımlarla birlikte yaklaşık yüzde 30 artış yapılmış oldu.

2. YIL ENFLASYON ZAMMI

Toplu iş sözleşmesi ile daha önce işyerinde var olmayan yeni ikramiye ve sosyal yardım ödemeleri getirilerek fazla çalışma ücreti artırıldı. Her ay işçilere, ücretlerine ek olarak 1 günlük yevmiye ödenmesi kararlaştırıldı. Birçoğu daha önce olmayan ve sözleşme ile yeni getirilen ödemelerin ikramiye, vardiya primi, yemek, evlenme, doğum, öğrenim, ölüm, yakacak yardımı, yıllık izin harçlığı, bayram harçlığı başlıkları altında toplanacağı bildirildi.

TAŞERON OLMAYACAK

Sosyal yardımların tümünün sözleşmenin ikinci yılında 12 aylık enflasyon oranında artırılması kararlaştırıldı. Yapılan toplu iş sözleşmesi ile işçilerin iş güvencesini sağlayacak hükümler geliştirildi. İşyerinde taşeron işçi çalıştırılmasını engelleyen hükümlerin de konulduğu sözleşmede yer alan bir başka düzenlemeye göre işyerinde kiralık işçi adıyla anılan özel istihdam bürolarına bağlı işçi çalıştırılması da engellenmiş bulunuyor.