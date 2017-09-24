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Faciada ölü sayısı 24'e yükseldi

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Faciada ölü sayısı 24'e yükseldi
Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin önceki gün batması sonucu gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde bir kadının daha cesedine ulaşıldı

Kocaeli'de, göçmenleri taşıyan teknenin önceki gün batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıktı.  Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Kocaeli/Kefken 64 deniz mili kuzeyinde batan teknede olduğu düşünülen kişilerin bulunması için Karadeniz'de başlatılan çalışmalar sürüyor.  Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın arama kurtarma gemisi TCSG DOST ve Komutanlığa ait helikopter, bir korvet ve botlarla sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da Tuzla sınıfı karakol gemisiyle destek veriyor.  Bugünkü çalışmalar kapsamında, TCSG DOST'tan havalanan Sahil Güvenlik helikopterindeki personel tarafından Kefken'in 56 deniz mili kuzeyinde bir ceset tespit edildi.  TCSG DOST'taki Sahil Güvenlik personeli, helikopterle yeri belirlenen 30-35 yaşlarındaki bir kadın göçmene ait cesedi sudan çıkardı. 

Böylece, olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 23'e ulaştı. 

Kayıp olduğu değerlendirilen 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kocaeli Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin önceki gün batması sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 40 göçmen kurtarılmış, arama çalışmaları kapsamında dün de bir kadın cesedine ulaşılmıştı.  Öte yandan kurtarılan göçmenlerden hamile olan bir kadının bebeği de yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamamıştı.

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