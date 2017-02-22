  • BIST 88.978
  • Altın 143,438
  • Dolar 3,6110
  • Euro 3,7929
  • Kocaeli : 10 °C
  • İstanbul : 8 °C
  • Sakarya : 10 °C

Fahri Altıntaş’tan teşekkür ve kutlama

»
Fahri Altıntaş’tan teşekkür ve kutlama
1. Amatör Lig C Grubu’nda Play-Off şansını son maça kadar taşıyan ancak Karamürselspor ile Kireçocaklarıspor’un berabere kalması ile grubu 4. Sırada bitiren Kullarspor’da başkan Fahri Altıntaş teşekkür ve kutlama mesajı yayımlandı.

İŞTE AÇIKLAMA…

A takımımız 2016-2017 sezonu 1.Amatör Küme C Grubu müsabakalarını 39 puanla 4. sırada tamamlayarak Play-off grubuna kalamamıştır.
Grubumuzda şampiyon olan Derince Sedaş Tek Spor ile Play-Off a kalan Karamürselspor ve

İzmit Kireçocaklarıspor takımlarımıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum.
Camia olarak Süper Amatör Lig hedeflerimizi bu sezonda gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşamaktayız.
Bu sezonla ilgili tespit ve değerlendirmelerimizi yönetim kurulumuzla beraber yaparak hatalarımızdan gerekli dersleri çıkaracağız.
Önümüzdeki sezonla ilgili adımlarımızı daha akılcı bir şekilde atacağımıza ve

Kullarspor'umuzu layık olduğu Süper Amatör Lig’e çıkaracağımıza inancım tam.
Altyapımızdaki başarılarımız ve U-17 takımımızın Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazanması ise camiamızı ziyadesiyle memnun etmiştir.
Gençlerimizin Başiskele ilçemizi ve Kocaeli ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.
Kullarspor Gençlik Merkezi projemiz ile ilgili girişimlerimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başiskele Belediyemiz nezdinde devam etmekte olup, gençlerimiz için sosyal ve sportif faaliyetlerimiz aralıksız devam edecektir.

Saygılarımla.

Fahri Altıntaş -Kullarspor Kulüp Başkanı

huriye-pak-sevinc.jpg

kartepe-014.jpg

ulugbey-sevinc.jpg

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Olimpiyat Yıldızları’nın ağır misafirleri22 Şubat 2017 Çarşamba 09:32
  • İsmail Bey Gaspıralı Satranç Turnuvası’na yoğun katılım22 Şubat 2017 Çarşamba 09:30
  • Briççiler Çukurova’daydı22 Şubat 2017 Çarşamba 09:28
  • TÜFAD farkını gösterecek…22 Şubat 2017 Çarşamba 09:25
  • Eray Şamdan, Avrupa karate tarihine geçti!..22 Şubat 2017 Çarşamba 09:22
  • Melo’dan iyi haber bekleniyor21 Şubat 2017 Salı 11:24
  • Karamürsel’e 2 set yetecek21 Şubat 2017 Salı 11:23
  • Dostlar buluştu21 Şubat 2017 Salı 11:20
  • İşte çılgın plan: Karacabey maçında hedef Yeni rekor!21 Şubat 2017 Salı 10:57
  • Darıcalılar da Avrupa Şampiyonu21 Şubat 2017 Salı 10:56
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim