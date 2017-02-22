Fahri Altıntaş’tan teşekkür ve kutlama

1. Amatör Lig C Grubu’nda Play-Off şansını son maça kadar taşıyan ancak Karamürselspor ile Kireçocaklarıspor’un berabere kalması ile grubu 4. Sırada bitiren Kullarspor’da başkan Fahri Altıntaş teşekkür ve kutlama mesajı yayımlandı.

İŞTE AÇIKLAMA…

A takımımız 2016-2017 sezonu 1.Amatör Küme C Grubu müsabakalarını 39 puanla 4. sırada tamamlayarak Play-off grubuna kalamamıştır.

Grubumuzda şampiyon olan Derince Sedaş Tek Spor ile Play-Off a kalan Karamürselspor ve

İzmit Kireçocaklarıspor takımlarımıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum.

Camia olarak Süper Amatör Lig hedeflerimizi bu sezonda gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşamaktayız.

Bu sezonla ilgili tespit ve değerlendirmelerimizi yönetim kurulumuzla beraber yaparak hatalarımızdan gerekli dersleri çıkaracağız.

Önümüzdeki sezonla ilgili adımlarımızı daha akılcı bir şekilde atacağımıza ve

Kullarspor'umuzu layık olduğu Süper Amatör Lig’e çıkaracağımıza inancım tam.

Altyapımızdaki başarılarımız ve U-17 takımımızın Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazanması ise camiamızı ziyadesiyle memnun etmiştir.

Gençlerimizin Başiskele ilçemizi ve Kocaeli ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

Kullarspor Gençlik Merkezi projemiz ile ilgili girişimlerimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başiskele Belediyemiz nezdinde devam etmekte olup, gençlerimiz için sosyal ve sportif faaliyetlerimiz aralıksız devam edecektir.

Saygılarımla.

Fahri Altıntaş -Kullarspor Kulüp Başkanı