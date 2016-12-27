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Faik Aygül vefat etti

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Faik Aygül vefat etti
İzmit Turgut Mahallesi İsmail Kolaylı Sokak adresinde ikamet eden Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı işletme müdürlüğünden emekli Faik Aygün (67) zatürre rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

Evli ve 7 çocuk babası olan Faik Aygün’ün cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

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