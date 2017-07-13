Fakirlere kumar serbest, zenginlere yasak

M.Tanzer Ünal

Önce şunu belirteyim…

Kumar alışkanlığım yoktur.

Kumar kabul edilen bazı şans oyunlarla ilişkim ise çok sınırlıdır.

Her yılbaşı bir veya iki adet “Milli Piyango” bileti alırım, hepsi bu kadar.

Ancak ülkemizi yöneten hükümetlerin “kumar”a bakışını kabul edilmez buluyorum.

Tamam, kumar kötü bir alışkanlık…

Aile ekonomisini berbat eden, ailede huzur bırakmayan bir alışkanlık…

Toplumun ahlâk yapısını bozan bir alışkanlık…

Bunlara bir diyeceğim yok.

Ancak ülkemizde kumar yasak diye, hiç kumar oynanmıyor değil.

İşte her gün gazete haberlerinden görüyoruz…

*Basılan gizli kumar yerleri…

*İnternet üzerinden oynanan kumar…

*Devletin kontrolündeki Spor Toto, Sayısal Loto, Milli Piyango, Kazı Kazan, İddia, Altılı Ganyan gibi şans (kumar) oyunları…

Devlet, kendisi şans oyunları düzenliyor ve bundan para kazanıyor, ancak “Casino” tipi kumar yerlerine izin vermiyor.

Neymiş, halk kumara alışırmış

Ben bu görüşe katılmıyorum.

Halk dediğin, cebinde üç beş kuruşu olan, zaten küçük şans oyunları oynuyor.

Spor Toto oynuyor…

Sayısal Loto dolduruyor…

Milli Piyango alıyor…

Son zamanlarda “İddia” çok ilgi görüyor…

Hiç birine parası yetmezse, 1 lira verip köşe başında “Kazı Kazan” kazıyor.

Yoksa bunlar kumar sayılmıyor mu?

***

Yasaklanan kumar, “casino kumarı”…

Lüks otellerin bünyesinde kurulu kumarhaneler…

Bu kumarı kim oynuyor?

Zenginler…

Eee, zenginler zaten sen yasakladın diye kumardan vazgeçmediler ki!

Cebinde parası var, uçağa atladığı gibi Kıbrıs’a gidiyor, Bulgaristan’a, Romanya’ya gidiyor, kumarını oynayıp geliyor.

Parayı gittiği ülkeye bırakıyor.

Oradaki oteller ve kumarhane sahipleri, vergilerini bulundukları ülkeye veriyor.

Oradaki otel ve kumarhaneler istihdam sağlıyor.

Kaybeden kim?

Şimdi ülkemizde kumarı yasakladık, bakın bakalım kaybeden kim?

Kaybeden, Türkiye…

Kazanan, kumar oynanmasına izin veren ülkeler…

Ben “Kumar serbest olsun” derken, “Kontrolsüz, kuralsız serbest olsun” demek istemiyorum.

Sen devletsiz, kuralını koyar, kontrolünü yaparsın.

Şu şu şartları yerine getirenler kumarhaneye girebilir, dersin.

Böylece bizden kumar oynayanların yurt dışına çıkışlarını engellediğin gibi, çevre ülkelerden de kumar için gelenleri çoğaltırsın.

Turizmin geberik olduğu şu yıllarda, belki “kumar turizmi”, sektörün sıkıntısına çare olur.

Geri kalmış bölgeler, kumar turizmine açılsın

Ben, tutun da İstanbul, Ankara, İzmir veya Antalya’yı “kumar turizmine” açın demiyorum.

Kumar turizm merkezleri, en geri kalmış bir iki bölgede kurulsun.

Doğu Anadolu’da, Güneydoğu Anadolu’da veya Anadolu’nun göbeğinde…

Göreceksiniz, bu bölgeler kısa zamanda Anadolu’nun en gelişmiş bölgeleri olurlar.

Şimdi diyeceksiniz ki, “Kumardan kalkınacaklarsa, hiç kalkınmasınlar…”

Öyle değil işte!

Akıllı davranmalıyız.

Toplumun ahlakını koruyucu önlemleri alarak, kumar yatırımlarına izin vermeliyiz.

Bunu yaparsak…

Hem kumar nedeniyle yurt dışına döviz çıkışını engelleriz…

Hem de ülkemize kumar oynamaya gelenlerden para kazanırız.

“Fakirlere kumar serbest, zenginlere kumar yasak” zihniyetinden artık vazgeçmeliyiz.

Ne dersiniz?

AKP, yürüyüşün sonunda Kılıçdaroğlu’na teşekkür etseydi…

Ülkemizin bugünkü şartlarında epeyce uçuk bir fikir, ama aklıma geldi yazıyorum…

Diyorum ki:

25 gün devam eden “adalet yürüyüşü” yapıldı mı, yapıldı…

Yürüyüşün sonunda, 9 Temmuz’da Maltepe’de miting düzenlendi mi, düzenlendi…

Ertesi günü, yani 10 Temmuz sabahı…

AKP’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veya Başbakan Binali Yıldırım, yazılı bir açıklama yapıp Kemal Kılıçdaroğlu’na ve yürüyüşe katılanlara teşekkür etselerdi…

“Her konuda olduğu gibi adalet konusunda da sıkıntılarımız olabilir… En kısa zamanda bu sıkıntıları gidermeye çalışacağız… Hükümetimizi uyardığınız için teşekkür ederiz” deselerdi…

Böyle bir davranış, AKP’ye ne kazandırırdı, ne kaybettirirdi?

Bence hiçbir şey kaybettirmez, aksine kazandırırdı…

Çoğu kişi, AKP yöneticilerinin bu davranışını takdirle karşılardı.

Teşekkür edilmesini, büyük bir “siyasi olgunluk” olarak değerlendirirdi.

Kendi adıma konuşayım, benden de bir “Bravo!” alırdı.

Aklımdan geçeni yazdım, siz ne düşünürsünüz bilmiyorum.

Partiler arasındaki ilişkiler, böyle “meydan muhaberesi” şeklinde mi devam etsin…

Yoksa parti yöneticilerimiz birbirlerine teşekkür etmesini öğrensinler mi?

2 görüş

*”Kime nasıl bakarsan, o da sana öyle bakar.” MEVLÂNÂ

*”Bırakacağın eli hiç tutma, tutacağın eli ise hiç bırakma.” Şaik GÖKYAY