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Faruk Akkoyun A Milli Takımı’yla İran’a, Dünya Kupası'na gidiyor

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Faruk Akkoyun A Milli Takımı’yla İran’a, Dünya Kupası'na gidiyor
Faruk Akkoyunlu Serbest Güreş A Milli Takımı Dünya Kupası'na katılmak için İran'a gidiyor.

Dünyanın en iyi güreş takımlarının katılacağı turnuvada Türkiye Milli Takımı en iyisi olduğunu göstermek için mindere çıkıyor. Faruk favoriler arasında gösteriliyor

 

SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE UÇACAKLAR

16-17 Şubat'ta İran'ın Kermanshah kentinde düzenlenecek olan Serbest Güreş Dünya Kupası başlıyor. 8 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek olan Dünya Kupası'na Türkiye Serbest Güreş A Milli Takımı'ndan toplam 11 sporcu katılacak. Serbest Güreş A Milli Takımı, 14 Şubat Salı günü Atatürk Havalimanı'ndan 10.40'ta İran'a uçacak. Kocaelili Faruk Akkoyun ve Olimpiyat ikincisi milli güreşçi Selim Yaşar'ın da yer aldığı Milli Takım kafilesinde çoğunlukla geçtiğimiz günlerde Ordu'da düzenlenen Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden güreşçiler yer alıyor. Öte yandan Dünya Kupası kuraları geçtiğimiz günlerde çekildi. Kuralarda Serbest Güreş A Milli Takımımız, İran, Hindistan ve Moğolistan ile birlikte B Grubu'nda yer alırken, A grubunda ise Rusya, Azerbaycan, Amerika ve Gürcistan yer aldı. Serbest Güreş A Milli Takımı'nda ise Teknik Direktör Adem Bereket, antrenörler Yüksel Şanlı ve İsak İrbayhanov'un yanında yer alan sporcular ve sıkletleri ise şöyle…

 

57 kiloda Sezer Akgül

61 kiloda Cengizhan Erdoğan

65 kiloda Mustafa Kaya, Sefa Aksoy

70 kiloda Yakup Gör

74 kiloda İslam Kılıç

86 kiloda Selim Yaşar, Serdar Böke

97 kiloda Faruk Akkoyun

125 kiloda Rıza Yıldırım, Salim Ercan

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