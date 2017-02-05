  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Kocaeli : 12 °C
  • İstanbul : 10 °C
  • Sakarya : 12 °C

Fashion TV melekleri Afon ile güzelleşti

»
Fashion TV melekleri Afon ile güzelleşti
Kocaeli’nin kısa zamanda markalaşan güzellik merkezi olan Afon Güzellik Merkezi, kalitesiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşen ‘Uluslararası Evlilik Fuarı’nda düzenlenen Fashion TV defilesinin mankenleri, Afon Güzellik Merkezi’nin deneyimli uzmanları tarafından defileye hazırlandı.

 

MAKYAJLARIYLA DİKKAT ÇEKTİLER

Afon Güzellik Merkezi Genel Müdürü Selma Bayrak, Afon Güzellik Merkezi uzmanları Akif Ataş, Murat Taş, Yasin Ekici, Orhan Arslan, Pınar Onur ve Neslihan Güderer defilede tecrübelerini mankenlerin saç ve makyajlarına aktardılar. Fashion TV güzelleri, birbirinden farklı ve Afon Güzellik Merkezi’ne özel saç ve makyaj tasarımlarını mankenlere uyguladı. Ekranların tanınan yüzlerinin de takip ettiği defilede mankenler podyumda kıyafetleriyle olduğu kadar makyajlarıyla da dikkat çektiler.

 

AFON TECRÜBESİ İSTANBUL’A TAŞINDI

Afon Güzellik Merkezi Genel Müdürü Selma Bayrak defilenin ardından yaptığı açıklamada, “Afon Güzellik Merkezi kuruluşu henüz yeni olmasına rağmen profesyonel bir kadro oluşturdu. Güçlü bir kadroyla Kocaeli’de kısa zamanda isim yapan Afon Güzellik Merkezi, İstanbul’un da dikkatini çekti. Feshion TV’nin defilesi için bize saç ve makyaj tasarımıyla ilgili teklif geldi, biz de düşünmeden kabul ettik. Bu teklif Afon’un markalaştığının en somut göstergesidir. Afon Güzellik Merkezi büyümeye ve gelişmeye her zaman devam edecektir” ifadelerinde bulundu. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deniz Feneri, giyim mağazası açtı03 Şubat 2017 Cuma 15:31
  • Derince İbni Sina Eczanesi hizmete girdi03 Şubat 2017 Cuma 11:07
  • Aras Kargo'ya kayyum atandı03 Şubat 2017 Cuma 08:45
  • Derince’de teraryumun adresi; N’S FLOWERS01 Şubat 2017 Çarşamba 11:55
  • Dr. Ayşe Özgül Aytekin Fizomer'de01 Şubat 2017 Çarşamba 08:44
  • Küçükateş Mobilya 12. yılını kutladı31 Ocak 2017 Salı 12:13
  • Aras Kargo hızla büyüyor30 Ocak 2017 Pazartesi 11:40
  • Hyundai Assan, Kore Gazileri ile kucaklaştı27 Ocak 2017 Cuma 11:26
  • VM Medical Park Kocaeli Yönetimi’ne yeni isimler katıldı27 Ocak 2017 Cuma 11:18
  • MOBESKO’dan İndirim Günleri açıklaması27 Ocak 2017 Cuma 10:08
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim