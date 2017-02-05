Fashion TV melekleri Afon ile güzelleşti

Kocaeli’nin kısa zamanda markalaşan güzellik merkezi olan Afon Güzellik Merkezi, kalitesiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşen ‘Uluslararası Evlilik Fuarı’nda düzenlenen Fashion TV defilesinin mankenleri, Afon Güzellik Merkezi’nin deneyimli uzmanları tarafından defileye hazırlandı.

MAKYAJLARIYLA DİKKAT ÇEKTİLER

Afon Güzellik Merkezi Genel Müdürü Selma Bayrak, Afon Güzellik Merkezi uzmanları Akif Ataş, Murat Taş, Yasin Ekici, Orhan Arslan, Pınar Onur ve Neslihan Güderer defilede tecrübelerini mankenlerin saç ve makyajlarına aktardılar. Fashion TV güzelleri, birbirinden farklı ve Afon Güzellik Merkezi’ne özel saç ve makyaj tasarımlarını mankenlere uyguladı. Ekranların tanınan yüzlerinin de takip ettiği defilede mankenler podyumda kıyafetleriyle olduğu kadar makyajlarıyla da dikkat çektiler.

AFON TECRÜBESİ İSTANBUL’A TAŞINDI

Afon Güzellik Merkezi Genel Müdürü Selma Bayrak defilenin ardından yaptığı açıklamada, “Afon Güzellik Merkezi kuruluşu henüz yeni olmasına rağmen profesyonel bir kadro oluşturdu. Güçlü bir kadroyla Kocaeli’de kısa zamanda isim yapan Afon Güzellik Merkezi, İstanbul’un da dikkatini çekti. Feshion TV’nin defilesi için bize saç ve makyaj tasarımıyla ilgili teklif geldi, biz de düşünmeden kabul ettik. Bu teklif Afon’un markalaştığının en somut göstergesidir. Afon Güzellik Merkezi büyümeye ve gelişmeye her zaman devam edecektir” ifadelerinde bulundu.