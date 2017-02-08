Fatih Akyel: Diri bir rakip ile oynayacağız

Fatih Akyel, Karagümrükspor maçında kazanan taraf olmayı istediklerini belirtti: Fethiyespor deplasmanı bizim için önemli 3 puanla döndüğümüz için mutluyuz.

Getirdiğimiz 3 puanı anlamlandırmak için sahamızda da rakibimiz kim olursa olsun 3 puan almak istiyoruz.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Önümüzde zorlu Fatih Karagümrük maçı var. Rakibimiz düşme hattında olmasına rağmen diri bir ekip. Tabii ki kolay maç olduğunu düşünmüyoruz. Biz tedbirlerimizi alacağız, ona göre oynayacağız. İyi bir takımız, iyi bir ekibiz. Oyuncularımızda kazanma hırsı da var. Elimizden geleni yapacağız. Seyircimiz önünde oynayacak olmanın avantajına sahibiz. Hafta sonu kazanan taraf da biz olmak istiyoruz. İnşallah 3 puanı alarak haftalık hedefimizi tutturacağız.