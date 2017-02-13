Fatih Akyel: İstediğimizi alamadık

Ofspor’u yenenin kendileriylebir puana oynadığını belirten teknik direktör Fatih Akyel, “Oyun çok durdu. Bizi oyundan soğuttular. Net pozisyonlarımız var fakat bugün rakibimiz de kazanabilirdi. İstediğimizi alamadık” dedi

Körfez Alparslan Türkeş Stadı’nda oynadığı Fatih Karagümrük maçının beraberlikle bitmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocaeli Birlikspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, “İstediğimiz oyunu oynayamadık. Rakip bizi oyundan çok soğuttu. Oyun çok durdu.Kendilerini çok yere bırakıpoyunu soğuttular.2-3 tane net gol pozisyonumuz var.Ama rakibinde 2-3 tane net pozisyonu var. Kontra ataktan bizi yakaladılar. Bugün onlar da kazanabilirdi. İlk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık” dedi.

2.YARI DAHA İYİYDİK

İkinci yarı daha iyi oyun ortaya koyduklarını belirten teknik patron Akyel, “İkinci yarı daha derli toplu oynadık. Yine de istediğimizi alamadık. Yenmek çok önemliydi. Ama yenemediğiniz zaman 1 puan almak da önemli. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Önümüzde Buca maçı var. İnşallah en iyi şekilde hazırlanacağız ve galip gelmek için her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu.

OF’U YENEN GELİYOR

Geçmiş maçlarla kıyaslanınca bu hafta neden az pozisyon üretildiğinin sorulması üzerine ise Fatih Akyel, “Bu hafta az pozisyon bulduğumuz doğru. Nedeni; rakibin defansta fizikli oyuncuları vardı ve 5-6 oyuncu defanstan hiç çıkmadı. Bizim şanssızlığımız; Ofspor’u yenen bize geliyor. Oradan 3 puan alan bizden 1 puan almaya oynuyor. Evet az pozisyona girdik. Çok üretken olamadık. Ama önümüze bakacağız. Rakiplerin kazanması bizim için iyi olmadı. Fakat rakiplerimizle de oynayacağız. Yolumuz uzun” şeklinde konuştu.