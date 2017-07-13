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Fatih, Derince BLD. Demir’de

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Fatih, Derince BLD. Demir’de
Genç yaşına karşın Bölgesel Amatör Lig’de Hereke Yıldız forması ile geçen sezon çok başarılı olan 1997 doğumlu stoper Muhammed Fatih Yıldırım, BAL takımlarından Derince Belediye Demirspor ile anlaştı

Yaklaşık 2 hafta önce bir araya gelen taraflar maddi konularda anlaşamayınca Demirspor rotayı Emirhan Önder’e çevirmişti. Emirhan ile prensipte anlaşan ancak maddi pürüzlerin çıkması üzerine Emirhan Doğantepe’ye transfer oldu.

 

ÇOK İSTİKRARLI…

Emirhan ile birlikte Karasuspor’a transfer olan diğer stoper Mustafa Çelik’in de takımdan ayrılması ile tekrar harekete geçen Derince Belediye Demirspor yönetimi Muhammed Fatih ile bir kez daha bir araya geldi ve genç futbolcu ile kesin olarak anlaşarak önemli bir transfere imza attı. Hava toplarına hakim, tatlı sert futbolu ve mücadeleci yapısı ile dikkat çeken Fatih, Kocaelispor alt yapısında yetişti ve sırası ile İzmit Belediyespor, Kocaeli Birlikspor, Kandıra Gençlerbirliği Belediyespor ve Körfez Belediyesi Hereke Yıldızspor takımlarının formalarını terletti. Erdem ÖVÜÇ

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