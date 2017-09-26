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Fatih Kavlak iyi başlamak istiyor

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Fatih Kavlak iyi başlamak istiyor
Kocaelispor’da yeni teknik adam Fatih Kavlak önceki gün antrenmanına çıktı. Genç teknik adamın hedefi bugünkü Aydın 1923 maçını kazanıp, Kocaelispor kariyerine iyi başlamak

İYİ BAŞLAMAK İSTİYOR

Fatih Kavlak, Kocaelispor ile ilk antrenmanına önceki gün İzmit İsmetpaşa Stadı’nda çıktı. Teknik Adam Ercan Ağaçe futbolcuları ısındırırken,  antrenman esnasında Fatih Kavlak ile analist Yusuf Öz bir süre toplantı yaptı. İyileşme sürecinde olan Mesut ile hafif sakatlığı bulunan Hamza takımdan ayrı düz koşu yaptı.

 

AYDIN’I GÖZÜNE KESTİRDİ

Antrenmanda ısınma koşusu, ısınma hareketleri, 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanı Başkan Bahri Yavuz ile Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil de izledi. Kavlak ve ekibinin hedefi ilk maçında sahadan 3 puanla ayrılmak ve Kocaelispor kariyerine iyi başlamak. N Erdem ÖVÜÇ

 

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