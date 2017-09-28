Fatih Kavlak: İyi futbola devam

Kocaelispor’da Teknik Direktör Fatih Kavlak, Aydınspor karşısında alınan galibiyeti şu ifadelerle değerlendirdi:

Karaköprü Belediyespor maçını izledim ve takımın kondisyonunu iyi buldum. Bu maçta galibiyetin gelmesi için ekstra efor sarf edildiği için Aydınspor maçında zaman zaman zorlandığımızı söylemeyebilirim.

HEDEFİMİZ 3 PUANDI

Genel olarak iyi futbol oynadık. Beklediğim fiziksel performansı sahada gördüm. Son dakikalarda skorun verdiği psikoloji ve dediğim gibi Karaköprü maçının ekstra efor yorgunluğu nedeni ile biraz geri çekildik. Hedefimiz 3 puandı, bunu gerçekleştirdik. Kocaelispor iyi futbol oynamaya devam edecek. Arsinspor maçında iyi futbol oynayarak taraftar sevindirmek istiyoruz.