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Fatih Kavlak: İyi futbola devam

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Fatih Kavlak: İyi futbola devam
Kocaelispor’da Teknik Direktör Fatih Kavlak, Aydınspor karşısında alınan galibiyeti şu ifadelerle değerlendirdi:

Karaköprü Belediyespor maçını izledim ve takımın kondisyonunu iyi buldum. Bu maçta galibiyetin gelmesi için ekstra efor sarf edildiği için Aydınspor maçında zaman zaman zorlandığımızı söylemeyebilirim.

 

HEDEFİMİZ 3 PUANDI

Genel olarak iyi futbol oynadık. Beklediğim fiziksel performansı sahada gördüm. Son dakikalarda skorun verdiği psikoloji ve dediğim gibi Karaköprü maçının ekstra efor yorgunluğu nedeni ile biraz geri çekildik. Hedefimiz 3 puandı, bunu gerçekleştirdik. Kocaelispor iyi futbol oynamaya devam edecek. Arsinspor maçında iyi futbol oynayarak taraftar sevindirmek istiyoruz. 

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