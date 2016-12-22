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Fatma Adıyaman vefat etti

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Fatma Adıyaman vefat etti
Kandıra Dereli Mahallesi Ağaçağıl Köyü’nde ikamet eden çiftçi Dursun Adıyaman’ın eşi Fatma Adıyaman (61) şeker rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Fatma Adıyaman’ın cenazesi Ağaçağıl Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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